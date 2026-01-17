Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

Анна Косик
17 января 2026, 15:12
139
Украинцев предупредили о повышении цен на сигареты.
Ларек, деньги
Депутат объяснил, почему в Украине подорожают сигареты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Леонов:

  • Сигареты в Украине станут дороже
  • Сигареты дорожают из-за увеличения акциза
  • Пачка сигарет вскоре будет стоить дороже на несколько гривен

В этом году в Украине цены на сигареты вырастут. Об этом в эфире День.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов. Он объяснил, чем спровоцировано такое повышение цен.

Нардеп отметил, что в Украине введен обновленный порядок расчета акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и топливо.

видео дня

Подорожание сигарет является частью долгосрочной стратегии гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

"В Украине происходит увеличение стоимости сигарет и частично стоимости топлива из-за увеличения акциза. Процесс в отношении сигарет начался еще в 2018 году. Это плановое ежегодное повышение акциза для того, чтобы Украина соответствовала европейским нормам стоимости акциза", - добавил Леонов.

По его прогнозу, в 2026 году стоимость сигарет вырастет примерно на 2-3,5 гривны за пачку.

Украинцев ждет резкий ценовой скачок не только на сигареты - предупреждение эксперта

Главред писал, что по информации экономиста Владимира Чижа, один из востребованных продуктов питания - куриные яйца, в 2026 году подорожают еще больше.

По его словам, именно яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году - почти 90% в годовом измерении. А учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине цены на продукты постоянно меняются. В частности, в супермаркетах подорожали некоторые молочные продукты - кисломолочные и твердые сыры.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества.

Накануне стало известно, что в течение следующей недели в Украине ожидается небольшое снижение стоимости доллара. Причина - рост предложения на валютном рынке.

Больше новостей:

О персоне: Алексей Леонов

Алексей Леонов - украинский ресторатор, меценат. Народный депутат Украины 9-го созыва. Победил в избирательном округе Сергея Кивалова. Член партии "Слуга народа", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сигареты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20Украина
Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:20Украина
Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:44Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Последние новости

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

Реклама
14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

Реклама
12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в УкраинеВидео

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять