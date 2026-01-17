Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

Что сказал Леонов:
- Сигареты в Украине станут дороже
- Сигареты дорожают из-за увеличения акциза
- Пачка сигарет вскоре будет стоить дороже на несколько гривен
В этом году в Украине цены на сигареты вырастут. Об этом в эфире День.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов. Он объяснил, чем спровоцировано такое повышение цен.
Нардеп отметил, что в Украине введен обновленный порядок расчета акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и топливо.
Подорожание сигарет является частью долгосрочной стратегии гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.
"В Украине происходит увеличение стоимости сигарет и частично стоимости топлива из-за увеличения акциза. Процесс в отношении сигарет начался еще в 2018 году. Это плановое ежегодное повышение акциза для того, чтобы Украина соответствовала европейским нормам стоимости акциза", - добавил Леонов.
По его прогнозу, в 2026 году стоимость сигарет вырастет примерно на 2-3,5 гривны за пачку.
Украинцев ждет резкий ценовой скачок не только на сигареты - предупреждение эксперта
Главред писал, что по информации экономиста Владимира Чижа, один из востребованных продуктов питания - куриные яйца, в 2026 году подорожают еще больше.
По его словам, именно яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году - почти 90% в годовом измерении. А учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%.
Цены в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине цены на продукты постоянно меняются. В частности, в супермаркетах подорожали некоторые молочные продукты - кисломолочные и твердые сыры.
Ранее сообщалось, что на текущей неделе на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества.
Накануне стало известно, что в течение следующей недели в Украине ожидается небольшое снижение стоимости доллара. Причина - рост предложения на валютном рынке.
Больше новостей:
- "До сих пор без отопления": Зеленский отдал поручение по теплоснабжению в Киеве
- РФ ожидает противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова
- Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов
О персоне: Алексей Леонов
Алексей Леонов - украинский ресторатор, меценат. Народный депутат Украины 9-го созыва. Победил в избирательном округе Сергея Кивалова. Член партии "Слуга народа", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред