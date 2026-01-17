Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

Украинцев предупредили о повышении цен на сигареты.

Депутат объяснил, почему в Украине подорожают сигареты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Леонов:

Сигареты в Украине станут дороже

Сигареты дорожают из-за увеличения акциза

Пачка сигарет вскоре будет стоить дороже на несколько гривен

В этом году в Украине цены на сигареты вырастут. Об этом в эфире День.LIVE заявил нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов. Он объяснил, чем спровоцировано такое повышение цен.

Нардеп отметил, что в Украине введен обновленный порядок расчета акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и топливо.

Подорожание сигарет является частью долгосрочной стратегии гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

"В Украине происходит увеличение стоимости сигарет и частично стоимости топлива из-за увеличения акциза. Процесс в отношении сигарет начался еще в 2018 году. Это плановое ежегодное повышение акциза для того, чтобы Украина соответствовала европейским нормам стоимости акциза", - добавил Леонов.

По его прогнозу, в 2026 году стоимость сигарет вырастет примерно на 2-3,5 гривны за пачку.

Украинцев ждет резкий ценовой скачок не только на сигареты - предупреждение эксперта

Главред писал, что по информации экономиста Владимира Чижа, один из востребованных продуктов питания - куриные яйца, в 2026 году подорожают еще больше.

По его словам, именно яйца показали один из самых больших относительных ростов среди базовых продуктов в 2025 году - почти 90% в годовом измерении. А учитывая существенное увеличение расходов на электроэнергию и рост стоимости кормов в 2026-м, можно добавить к той цене, которая сейчас есть в супермаркетах, не менее 15%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине цены на продукты постоянно меняются. В частности, в супермаркетах подорожали некоторые молочные продукты - кисломолочные и твердые сыры.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества.

Накануне стало известно, что в течение следующей недели в Украине ожидается небольшое снижение стоимости доллара. Причина - рост предложения на валютном рынке.

О персоне: Алексей Леонов Алексей Леонов - украинский ресторатор, меценат. Народный депутат Украины 9-го созыва. Победил в избирательном округе Сергея Кивалова. Член партии "Слуга народа", пишет Википедия.

