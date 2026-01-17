В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

ДТП с сыном Кадырова может быть не просто аварией.

Стало известно, в каком состоянии сейчас преемник Рамзана Кадырова / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

В Чечне могут начаться серьезные противостояния

Преемника Кадырова переправляют в Москву для лечения

Серьезных проблем после ДТП у преемника Кадырова нет

Страну-агрессора Россию, вероятно, ожидает противостояние силовиков за Чеченскую Республику. Об этом в Telegram заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, это связано с тем, что нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров умирает, а ДТП с его сыном-преемником может быть не просто аварией. Между тем СМИ узнали новые детали этого ДТП.

Что случилось с кортежем Адама Кадырова

Издание Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в республике пишет, что машина, в которой находился 18-летний наследник Рамзана Кадырова, двигалась первой в кортеже на очень высокой скорости.

За рулем якобы был сам Адам Кадыров. Собеседник отметил, что, скорее всего, он просто не справился с управлением.

"Автомобиль сорвался с движения на ходу, а затем ударился в какое-то ограждение", - рассказал источник издания.

После аварии для Адама Кадырова подготовили самолет, который якобы уже вылетел в Москву. При этом наследник главы Чечни еще в аэропорту Грозного пришел в себя и его состояние не вызывает опасений у врачей.

Что известно об аварии с участием сына Кадырова

Вечером 16 января чеченские оппозиционные паблики сообщили, что младший сын Рамзана Кадырова попал в серьезное ДТП. Якобы его кортеж двигался на большой скорости и в какой-то момент "машины начали врезаться друг в друга".

По информации Niyso, Адам Кадыров якобы находился в тяжелом состоянии, его реанимировали и готовили к транспортировке в Москву. В ДТП были и другие пострадавшие.

Какие риски будет иметь смена Кадырова в Чечне - мнение эксперта

Главред писал, что по словам секретаря форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольги Курносовой Кремль не хочет передавать власть Рамзана Кадырова его преемникам.

На сегодняшний день ситуация внутри республики достаточно жестко контролируется силовиками, чтобы там не произошли какие-то масштабные события. Но на Северном Кавказе есть и другие взрывоопасные точки - тот же Дагестан. И именно смена власти в Чечне может "поджечь" соседние регионы - например, Дагестан или Ингушетию. Ведь чеченско-ингушские противоречия никуда не делись, они тлеют и остаются достаточно серьезными.

Правление Рамзана Кадырова - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным источника в ГУР у правителя Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Он лежит в своей больнице в Чечне, а к нему приезжали родственники из семейного клана, даже из других стран.

Накануне стало известно, что тяжелое состояние Рамзана Кадырова заставляет Кремль прилагать все усилия для обеспечения беспрепятственного захвата власти в нестабильной российской республике.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует передать временно оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полный контроль чеченских группировок "Ахмат" в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова.

