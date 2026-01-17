"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

Что сказал Зеленский:
- Ликвидация последствий российских атак продолжается
- В Киеве планируют восстановить отопление для всех домов
- Украина должна ускорить увеличение объема электроэнергии
Президент Украины Владимир Зеленский 17 января провел специальный энергетический селектор и заслушал доклады о ликвидации последствий ударов страны-агрессора России и реализации решений, которые должны добавить устойчивости городам и общинам. Об этом он сообщил в Telegram.
Он отметил, что сейчас почти в каждом регионе прорабатывают соответствующие задачи, а самой сложной остается ситуация в Киеве и области, на Харьковщине и в Запорожье.
"После ночного удара по Киевской области дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня – все необходимые службы задействованы. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе. Были доклады также по Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской областям", – добавил президент.
Киевлянам вернут отопление
Отдельное поручение Зеленский дал по домам в Киеве, которые до сих пор остаются без отопления. Он отметил, что есть различия в отчетах городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов.
"Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112", - подчеркнул глава государства.
Кроме этого, Украине нужно максимально ускориться с увеличением объемов импорта электричества и привлечением дополнительного оборудования от партнеров. Все решения для этого уже есть, и наращивание импорта должно происходить безотлагательно.
"Есть отдельные поручения для министра обороны Украины по работе Воздушных сил и защите неба. Будут решения", - подытожил Зеленский.
Некоторые киевляне могут остаться без отопления до весны – мнение эксперта
Главред писал, что по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, около 100–150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, скорее всего, останутся без отопления до весны.
По его словам, для восстановления необходимо провести полный технический аудит каждого дома, а речь ориентировочно идет о 50-100 объектах. Далее необходимо бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через систему Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистическом сценарии этот процесс может длиться 8–10 месяцев, при наличии средств.
Последние новости Киева
Напомним, Главред писал, что в Киеве все высшие учебные заведения и заведения профессионально-технического образования переведут в режим дистанционного обучения. Относительно школ вопрос еще рассматривается, поскольку возможно либо дистанционное обучение, либо продление каникул до 1 февраля.
Ранее сообщалось, что ситуация с отоплением в Киеве остается сложной из-за разрушений ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают около половины электроэнергии и тепла столицы.
Накануне прокуратура направила в суд обвинительное заключение против 50-летнего пластического хирурга, который проводил операцию по имплантации ягодиц 28-летней пациентке в Киеве, во время которой она скончалась.
