'Мы очень близки к этому': Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

Кремль затягивает обмен пленными и подписание мирного соглашения.

https://glavred.info/war/my-ochen-blizki-k-etomu-zelenskiy-nazval-uslovie-dlya-mgnovennogo-zaversheniya-voyny-10732913.html Ссылка скопирована

Зеленский и Павел требуют усиления давления на РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевое:

Украина и США заинтересованы в скорейшем окончании войны

Россия затягивает все процессы

Для завершения войны необходимо достаточное давление на РФ

США и Украина заинтересованы в окончании войны. В то же время Россия откладывает подписание соглашения и обмен пленными в формате "тысяча на тысячу". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

"В целом понятно, что США хотят завтра закончить войну. А мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы - обе стороны. И понимаем, что отсрочка подписания и окончания войны идет со стороны России", - подчеркнул глава государства. видео дня

Зеленский привел пример того, как Кремль саботирует договоренности. По словам президента, еще в конце прошлого года должен был состояться масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу", однако российская сторона его отложила.

"Мы понимаем, что отсрочка подписания (мирного соглашения - ред.) и окончания войны идет со стороны России. Очень простой пример... Почему они не меняют? Есть ли у США ответ на этот вопрос? Нет, потому что некоторые вопросы некомфортные, но абсолютно справедливые. Россия затягивает все процессы, начиная с гуманитарного трека. Давайте поменяем тысячи людей - отложили. Давайте обменяем хотя бы 500 - отложили. Давайте обменяем всех на всех, это часть 20 пунктов, - откладывается", - рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина и США заинтересованы в скорейшем завершении войны, но для этого необходимо усилить давление на Россию.

"Нужно достаточное давление на Россию - и все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому", - подчеркнул президент.

Заявление президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел выразил поддержку украинскому народу и отметил, что мир видит готовность к диалогу только со стороны Киева. Он призвал США и Европу к объединению позиций, чтобы создать такой уровень давления, который заставит Россию сесть за стол переговоров.

"Я не могу представить, чтобы этот конфликт продолжался и в дальнейшем, потому что он имеет не только катастрофические результаты, но и требует огромного количества ресурсов и энергии, которые можно было бы направить на лучшие дела - такие, как восстановление или обычный, нормальный образ жизни, который мы хотели бы прожить вместе", - заявил Павел.

Также лидер Чехии считает, что для установления мира Украина будет вынуждена согласиться на непростые и болезненные уступки. Однако оба президента сошлись на том, что единственный путь к окончанию войны - это усиление экономического и военного давления на агрессора.

Когда завершится активная фаза войны - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. По его словам, ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред