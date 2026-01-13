Условия мира для Украины будут все хуже: Небензя в ООН пригрозил Зеленскому

Россияне не признают своей вины за атаки на мирное население Украины. При этом обвиняют Киев в якобы зеркальных действиях.

Представитель РФ не постеснялся лгать во время заседания Совбеза ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

США обвинили Россию в попытке расширить войну

Россия назвала удар "Орешником" по Львовской области ответом на якобы атаку ВСУ на резиденцию Путина

Небензя пригрозил Зеленскому за отказ соглашаться на "мир", который диктует РФ

12 января Украина созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за удара страны-агрессора России баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области 9 января.

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс во время заседания, которое транслировало "Суспільне", заявила, что удар россиян баллистической ракетой вблизи границ с Польшей и НАТО является "очередной опасной и непонятной эскалацией войны" в то время, как США работают с Украиной, другими партнерами и РФ над окончанием войны.

Брюс подчеркнула, что сейчас и Киев, и Москва должны искать пути деэскалации, но действия РФ "рискуют расширить и обострить войну". Поэтому США осуждают российские обстрелы, которые "сводят на нет саму идею мира".

Россия выступила с новыми угрозами Украине

Представитель РФ в ООН Василий Небензя также взял слово во время заседания. Он заявил, что многие не понимают "причинно-следственных связей удара РФ по Львовской области" и утверждает, что Россия нанесла удар по стратегическому объекту Украины в ответ на якобы атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ и резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Более того, Небензя цинично сказал, что большинство украинцев погибли во время атаки не из-за ударов россиян, а из-за якобы работы ПВО Украины. Поэтому якобы не стоит классифицировать действия РФ как терроризм.

Вместо этого режим Зеленского "наносит удары по гражданскому населению". В качестве примера Небензя привел удар в ночь с 31 декабря на 1 января по Хорлах, что на ТОТ Херсонщине. По его словам, украинцы нанесли удар по мирному населению.

Именно поэтому Москва будет продолжать войну, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на "реалистичные условия мира". Небензя также пригрозил, что с каждым днем условия мира для Украины будут становиться хуже.

Но что интересно, накануне сами же пропагандисты РФ заявляли, что никаких местных жителей в Хорлах быть не могло, потому что их из села практически выгнали, а вместо них там собрались захватчики, бандиты и оккупанты.

Что россияне скрывают об ударе "Орешником" по Львовщине - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, Россия нанесла удар "Орешником" по Львову 9 января как якобы "ответ" на атаку по Валдаю, однако этот инцидент не подтвержден никакими независимыми данными и больше похож на элемент информационной операции Кремля.

По словам эксперта, сам проект "Орешник" выглядит скорее как ИПСО. Даже если такая ракета существует, то, вероятно, только в виде опытного образца для испытаний. Криволап предполагает, что программа могла быть закрыта из-за технических проблем, а ее история стала одной из причин разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД-2).

Удар РФ "Орешником" по Львовской области - что известно

Напомним, Главред писал, что по данным мэра Львова Андрея Садового, удар по Львову в ночь на 9 января 2026 года был нанесен баллистической ракетой. По данным Воздушных сил, воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что является сверхвысокой скоростью.

Впоследствии стало известно, что в поселке Рудно Львовской общины после ракетной атаки РФ сработала автоматическая система безопасности газоснабжения, в результате чего подачу газа временно прекратили для части потребителей.

В Воздушных Силах заявили, что удар "Орешником" по Львовщине имел одну цель - Москва хотела создать громкий информационный эффект и посеять панику среди украинцев.

О персоне: Василий Небензя Василий Алексеевич Небензя (род. 26 февраля 1962, Волгоград, РСФСР, СССР) — советский и российский дипломат. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (2013—2017). Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в пропагандистских мероприятиях, попытки легализации оккупации полуострова и постоянные отрицания российской агрессии против Украины.

