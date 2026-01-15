"Заставит Путина остановить войну": эксперт сказала, кто может дожать диктатора

Диктатор РФ настроен продолжать войну, потому что не хочет признавать свою ошибку. Но рычаги влияния на него все еще есть.

Один фактор может заставить Путина закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

Что сказала Курносова:

Путин является главным двигателем войны

У США есть рычаги влияния на то, чтобы РФ не могла продолжать войну

У российских элит будет выбор: "сдать" Путина или "потопить" себя вместе с ним

У кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина уже давно есть стимулы для прекращения войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

По ее словам, большинство российской элиты уже давно хочет, чтобы война закончилась, не говоря уже о населении страны-агрессора России, большая часть которого хочет прекращения войны на любых условиях.

Из-за кого война в Украине продолжается

Однако главным двигателем войны остается не элита, и тем более не простые россияне, а Владимир Путин. Продолжение войны ему нужно по нескольким причинам.

"Во-первых, мы помним так называемый крымский консенсус, когда после практически бескровной аннексии Крыма был огромный общественный подъем и резкий рост рейтингов. Очевидно, Путин решил, что и в этот раз все будет быстро – "маленькая победоносная война", которая снова укрепит его позицию", – объясняет Курносова.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду:

Однако все пошло не так, как ожидал диктатор. Несмотря на огромные убытки и человеческие жертвы, Путин даже спустя почти 4 года не готов сделать шаг назад и признать свою ошибку.

"Прекращение войны для него – это признаться в том, что он ошибался. Именно поэтому сегодня Путин – главный драйвер войны. И вопрос нужно ставить не о стимулах, а о том, что может сделать продолжение войны для него невозможным. Кому бы это ни нравилось или не нравилось, мы обращаем взоры на Дональда Трампа и на его действия, направленные на снижение нефтяных цен. Когда в России после этого закончатся нефтяные деньги, это может стать фактором, который заставит Путина остановить войну", - подчеркнула эксперт.

В то же время сейчас есть и другие важные геополитические события, например, в Венесуэле и Иране, которые показывают российской политической элите, какой выбор будет стоять перед ними: либо самим "сдать" Путина и, возможно, сохраниться в каком-то виде в будущей российской политике, либо ждать таких же событий, как те, что происходят в Иране.

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в России пока нет никаких условий для "дворцового переворота". Однако российские элиты могут принять определенные меры против российского диктатора и военного преступника Путина.

Среди российских элит отсутствует единство — в стране сокращается бизнес, уменьшается объем денег в экономике, а процесс национализации набирает масштабов. Происходит перераспределение остатков ресурсов, когда крупные олигархи забирают у меньших все, что возможно, то есть "большая рыба пожирает мелкую".

Проблемы Путина в результате агрессии РФ в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что глава страны-агрессора России Владимир Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что российский диктатор сталкивается с серьезными проблемами как на фронте в Украине, так и на мировой арене. Его обещание "сделать это снова" - отправить армию на запад и достичь победы, подобной советской, - пока выполняется лишь частично.

Накануне стало известно, что Владимир Путин оказался перед сложным выбором: продолжать войну, рискуя экономическим истощением, внутренним недовольством и политическими потрясениями накануне парламентских выборов, или же делать ставку на мирные переговоры, которые зависят от ненадежных внешних игроков и могут не принести желаемого для Кремля результата.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 годах — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

