"Заставит Путина остановить войну": эксперт сказала, кто может дожать диктатора

Анна Косик
15 января 2026, 12:11
Диктатор РФ настроен продолжать войну, потому что не хочет признавать свою ошибку. Но рычаги влияния на него все еще есть.
Один фактор может заставить Путина закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

Что сказала Курносова:

  • Путин является главным двигателем войны
  • У США есть рычаги влияния на то, чтобы РФ не могла продолжать войну
  • У российских элит будет выбор: "сдать" Путина или "потопить" себя вместе с ним

У кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина уже давно есть стимулы для прекращения войны в Украине. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

По ее словам, большинство российской элиты уже давно хочет, чтобы война закончилась, не говоря уже о населении страны-агрессора России, большая часть которого хочет прекращения войны на любых условиях.

Из-за кого война в Украине продолжается

Однако главным двигателем войны остается не элита, и тем более не простые россияне, а Владимир Путин. Продолжение войны ему нужно по нескольким причинам.

"Во-первых, мы помним так называемый крымский консенсус, когда после практически бескровной аннексии Крыма был огромный общественный подъем и резкий рост рейтингов. Очевидно, Путин решил, что и в этот раз все будет быстро – "маленькая победоносная война", которая снова укрепит его позицию", – объясняет Курносова.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду:

Однако все пошло не так, как ожидал диктатор. Несмотря на огромные убытки и человеческие жертвы, Путин даже спустя почти 4 года не готов сделать шаг назад и признать свою ошибку.

"Прекращение войны для него – это признаться в том, что он ошибался. Именно поэтому сегодня Путин – главный драйвер войны. И вопрос нужно ставить не о стимулах, а о том, что может сделать продолжение войны для него невозможным. Кому бы это ни нравилось или не нравилось, мы обращаем взоры на Дональда Трампа и на его действия, направленные на снижение нефтяных цен. Когда в России после этого закончатся нефтяные деньги, это может стать фактором, который заставит Путина остановить войну", - подчеркнула эксперт.

В то же время сейчас есть и другие важные геополитические события, например, в Венесуэле и Иране, которые показывают российской политической элите, какой выбор будет стоять перед ними: либо самим "сдать" Путина и, возможно, сохраниться в каком-то виде в будущей российской политике, либо ждать таких же событий, как те, что происходят в Иране.

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в России пока нет никаких условий для "дворцового переворота". Однако российские элиты могут принять определенные меры против российского диктатора и военного преступника Путина.

Среди российских элит отсутствует единство — в стране сокращается бизнес, уменьшается объем денег в экономике, а процесс национализации набирает масштабов. Происходит перераспределение остатков ресурсов, когда крупные олигархи забирают у меньших все, что возможно, то есть "большая рыба пожирает мелкую".

Проблемы Путина в результате агрессии РФ в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что глава страны-агрессора России Владимир Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что российский диктатор сталкивается с серьезными проблемами как на фронте в Украине, так и на мировой арене. Его обещание "сделать это снова" - отправить армию на запад и достичь победы, подобной советской, - пока выполняется лишь частично.

Накануне стало известно, что Владимир Путин оказался перед сложным выбором: продолжать войну, рискуя экономическим истощением, внутренним недовольством и политическими потрясениями накануне парламентских выборов, или же делать ставку на мирные переговоры, которые зависят от ненадежных внешних игроков и могут не принести желаемого для Кремля результата.

Читайте также:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 годах — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

