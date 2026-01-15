Более сложной ситуации с энергетикой еще не было: озвучен неутешительный прогноз

Эксперт подчеркнул, что никогда в мире не было атак на энергетику при температуре -15 градусов.

Где самая сложная ситуация со светом

Главное из заявления эксперта:

Ситуация с энергетикой в Киеве сейчас самая сложная

Электричества сейчас фактически хватает на треть столицы

Стабильные графики отключений возможны только через неделю

Более сложной ситуации с энергетикой в Киеве еще не было. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии BIHUS Info.

"Никогда в мире не было атак по энергетике при -15 градусах на город, в котором есть центральное отопление и который был разрушен", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас ситуация крайне сложная, и сложная она по двум причинам.

"Понятно, что погода, но сама по себе погода, честно говоря, не сильно влияет. Но после того, как был нанесен очень массированный удар по теплоэлектроцентралям, все в довольно плохом состоянии", - подчеркнул эксперт.

Харченко добавил, что с электричеством в Киеве пока сложно, ведь сейчас его фактически хватает на треть столицы.

"Сейчас идет восстановление, но эти несколько дней очень тяжелые. Где-то через неделю у нас были бы просто стабильные графики. Они были бы 8-10 часов в сутки, но они были бы стабильные, предсказуемые, нормальные. За две недели у нас были бы графики 4-6 часов в сутки. И дальше шаг за шагом становилось бы лучше. Но, к сожалению, атаки мы сейчас прогнозировать не можем, а они в этот график точно вмешаются", - подчеркнул он.

Харченко о сложной ситуации в Киеве - видео:

Отключение света после ударов РФ

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев говорил, что в районах, которые попадут под атаку страны-агрессора России, после каждого удара будут вводиться графики аварийных отключений.

По его мнению, они будут длиться ориентировочно около недели.

"А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорила, что если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то в Киеве будет улучшение графиков отключений света.

Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее рассказывал, что весь январь украинцы будут жить по графикам отключений с учетом низких температур.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

