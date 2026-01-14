Укр
В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

Анна Косик
14 января 2026, 14:41
158
Премьер-министр рассказала о работе над стабилизацией энергосистемы.
Отключение света, Свириденко
Свириденко сообщила о возможном улучшении ситуации с электричеством в столице / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yulia.svyrydenko, freepik.com

Что сказала Свириденко:

  • В Киеве восстановят графики отключений, если массированных атак РФ не будет
  • Благодаря пересмотру графиков удалось высвободить 1 ГВт
  • Украина планирует провести "энергетический рамштайн"

Если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света. Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, на правом берегу Киева, а именно в Шевченковском, Подольском, части Соломенского, Голосеевского и Печерского районов применяют графики по 5 часов без и со светом.

видео дня

На Левобережье пока действуют более жесткие ограничения - местным жителям включают свет на 3-4 часа и выключают на 9-10 часов. Но если массированной атаки не будет, с вечера четверга графики будут лучше.

Правительство пересмотрело подходы к электроснабжению объектов критической инфраструктуры

Благодаря пересмотру графиков отключений, по словам Свириденко, удалось высвободить 1 ГВт мощности. Благодаря этому у людей есть возможность иметь на 1-2 очереди больше.

В то же время в тех местах, где проблемы с электроснабжением самые большие, свет обеспечивают генераторами. Сейчас есть достаточное количество топлива и происходит импорт увеличенного количества.

Кроме этого, в ближайшие дни будет проведено заседание "энергетического рамштайна". Украина надеется на помощь партнеров, которые уже получили списки потребностей и работают с представителями Киева над тем, чтобы ситуация со светом улучшилась.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Власти будут помогать бизнесам в случае длительных отключений

Свириденко также прокомментировала то, что вчера, 13 января, некоторые супермаркеты в столице приостановили свою работу из-за длительных отключений электроэнергии.

По ее данным, сегодня работа магазинов возобновлена, они снабжены генераторами и в случае повторения таких ситуаций правительство готово реагировать на нужды бизнеса.

Будут ли проблемы с восстановлением тепла в Киеве - мнение эксперта

Главред писал , что из-за критической ситуации после обстрелов страны-агрессора России в Киеве официально сообщили о сливе воды в домах для того, чтобы минимизировать аварии.

Однако директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что волноваться по этому поводу не стоит, потому что после восстановления теплоснабжения систему можно снова заполнить за короткое время - примерно 15-30 минут.

Ситуация в энергосистеме Киева - последние новости

Напомним, Главред писал, что нардеп Богдан Кицак заявил, что в случае ухудшения ситуации с энергообеспечением одним из возможных сценариев может стать эвакуация населения из Киева. Однако в ЦПД СНБО подобные заявления назвали "хайпом".

Ранее сообщалось, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что вынудило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Накануне сообщалось, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, масштабное замерзание Киева по сценарию Алчевска-2006 абсолютно невозможно. Столица имеет значительный запас прочности благодаря децентрализованной системе отопления.

Больше новостей:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

новости Киева новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику Юлия Свириденко
