Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

В среду, 14 января, жители Днепра и окрестностей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. По информации ЦЭК, свет будут отключать от двух до трех раз в сутки. В компании отмечают, что график может меняться в течение дня по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Графики отключений для ЦЭК

1.1 очередь:

с 05:00 до 08:30;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00.

1.2 очередь:

с 05:00 до 08:30;

с 12:00 до 19:00;

с 22:30 до 24:00.

2.1 очередь:

с 05:00 до 07:00;

с 12:00 до 19:00.

2.2 очередь:

с 05:00 до 07:00;

с 12:00 до 19:00.

3.1 очередь:

с 07:00 до 12:00;

с 15:30 до 22:00.

3.2 очередь:

с 07:00 до 12:00;

с 15:30 до 22:00.

4.1 очередь:

с 00:00 до 01:30;

с 07:00 до 12:00;

с 15:30 до 22:30.

4.2 очередь:

с 00:00 до 01:30;

с 05:00 до 12:00;

с 19:00 до 22:30.

5.1 очередь:

с 01:30 до 05:00;

с 10:00 до 15:30;

с 19:00 до 22:30.

5.2 очередь:

с 01:30 до 05:00;

с 08:30 до 12:00;

с 19:00 до 24:00.

6.1 очередь:

с 00:00 до 05:00;

с 12:00 до 15:30;

с 22:30 до 24:00.

6.2 очередь:

с 00:00 до 05:00;

с 08:30 до 15:30.

Также в регионе запланированы ремонтные работы:

Павлоград: с 08:00 до 10:00 без электричества останутся жители ул. Заводская, 1, 1А, 63 и 65.

Днепр: с 08:00 до 17:00 свет отключат на ул. Рабочая, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б и 164К.

Зеленодольск: с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома на ул. Энергетическая, 26А и ул. Парковая, 3.

Пункты несокрушимости

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить свет, тепло, воду и подзарядить электронные устройства во время отключений электроэнергии.

Узнать об их расположении можно на сайте Днепропетровской ОГА. Пункты функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочее время.

Особый режим в Никопольской общине — пункт работает круглосуточно, остальные открываются по необходимости. Посетителям также доступны бесплатный чай и возможность немного отдохнуть.

