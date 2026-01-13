Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

В среду, 14 января, жители Днепра и окрестностей будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. По информации ЦЭК, свет будут отключать от двух до трех раз в сутки. В компании отмечают, что график может меняться в течение дня по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
Графики отключений для ЦЭК
1.1 очередь:
с 05:00 до 08:30;
с 12:00 до 19:00;
с 22:30 до 24:00.
1.2 очередь:
с 05:00 до 08:30;
с 12:00 до 19:00;
с 22:30 до 24:00.
2.1 очередь:
с 05:00 до 07:00;
с 12:00 до 19:00.
2.2 очередь:
с 05:00 до 07:00;
с 12:00 до 19:00.
3.1 очередь:
с 07:00 до 12:00;
с 15:30 до 22:00.
3.2 очередь:
с 07:00 до 12:00;
с 15:30 до 22:00.
4.1 очередь:
с 00:00 до 01:30;
с 07:00 до 12:00;
с 15:30 до 22:30.
4.2 очередь:
с 00:00 до 01:30;
с 05:00 до 12:00;
с 19:00 до 22:30.
5.1 очередь:
с 01:30 до 05:00;
с 10:00 до 15:30;
с 19:00 до 22:30.
5.2 очередь:
с 01:30 до 05:00;
с 08:30 до 12:00;
с 19:00 до 24:00.
6.1 очередь:
с 00:00 до 05:00;
с 12:00 до 15:30;
с 22:30 до 24:00.
6.2 очередь:
с 00:00 до 05:00;
с 08:30 до 15:30.
Также в регионе запланированы ремонтные работы:
- Павлоград: с 08:00 до 10:00 без электричества останутся жители ул. Заводская, 1, 1А, 63 и 65.
- Днепр: с 08:00 до 17:00 свет отключат на ул. Рабочая, 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б и 164К.
- Зеленодольск: с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома на ул. Энергетическая, 26А и ул. Парковая, 3.
Пункты несокрушимости
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить свет, тепло, воду и подзарядить электронные устройства во время отключений электроэнергии.
Узнать об их расположении можно на сайте Днепропетровской ОГА. Пункты функционируют в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочее время.
Особый режим в Никопольской общине — пункт работает круглосуточно, остальные открываются по необходимости. Посетителям также доступны бесплатный чай и возможность немного отдохнуть.
