Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

В Черкасской области на 14 января вводятся почасовые графики отключения электроэнергии для населения и промышленности.

Отключение света Черкассы - появились графики отключения света для Черкасской области на 14 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

По всей территории Черкасской области 14 января будут действовать графики почасовых отключений света

Ограничения будут действовать в течение всего дня

Завтра, 14 января, по всей территории Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света для населения и промышленности. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

В облэнерго сообщили, что из-за непрерывных вражеских обстрелов и последствий предыдущих масштабных ракетных и дронных атак по Черкасской области 14 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Графики отключения света в Черкасской области на 14 января / Скриншот

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 01:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 21:00 - 23:00

Отключение света 14 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему Укрэнерго больше не публикует количество очередей отключений - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, в декабре 2025 года НЭК "Укрэнерго" прекратило обнародовать данные об объемах ограничений электропотребления и количестве очередей отключений из-за существенных различий в энергетической ситуации между регионами. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим и безопасностным вопросам Михаил Гончар.

Он пояснил, что состояние украинской энергосистемы имеет сложный характер и в значительной степени определяется работой региональных операторов распределительных сетей.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда региональное положение очень разное - в зависимости от того, где вы находитесь. Есть проблемы в Одесской области, в Полтавской области, совсем другая ситуация - в западных регионах. Киев также остается энергодефицитным", - отметил Гончар.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате масштабных российских атак на энергетические объекты в Украине временно вводятся аварийные отключения электроэнергии.

В последние дни государство-агрессор систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Киева и Киевской области, из-за чего ситуация с электроснабжением в регионе осложняется. По информации ДТЭК Киевские электросети, до этой ночи наибольшие проблемы фиксировались на Левом берегу столицы, однако после очередного удара РФ 13 января аварийные отключения начали применяться по всему Киеву.

Из-за перебоев с электроснабжением в столице и области часть супермаркетов была вынуждена временно приостановить работу, сообщили представители торговых сетей.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

