Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

В Запорожской области 14 января введут графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности.

Отключение света в Запорожье - новые графики отключения света на 14 января



В Запорожской области 14 января будут действовать графики отключений света

Ограничения будут применяться для стабилизации энергосистемы

Завтра, 14 января, для стабилизации ситуации в энергосистеме Украины на территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Об этом говорится в сообщении Запорожьеоблэнерго.

"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 14 января по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении. видео дня

Графики отключений света Запорожская область 14 января / Скриншот

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 - 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 - 24:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 04:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 14 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Какие есть новые риски для энергетики Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, в Украине запасы оборудования, заготовленного для восстановления энергетической инфраструктуры во время подготовки к отопительному сезону, постепенно исчерпываются. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, отметив, что резервы еще остаются, однако уже понятно, где проходит их предел.

По словам эксперта, сейчас ключевым вызовом становится восстановление самих возможностей для дальнейших ремонтов. Наибольшие трудности, как он подчеркнул, возникают после нескольких дней массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры.

"Пока у нас есть достаточно резервов оборудования и возможности восстанавливаться, безусловно это и происходит. Атаки 2-3-4 дня подряд - это очень сложно. Есть отдельные местные участки сетей, где может быть сложнее или лучше, по-разному. Как вот удар по Запорожью, Днепру и Кривому Рогу", - сказал Харченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине без теплоснабжения сейчас остается примерно 1,5% жилого фонда. В Киеве отопление отсутствует в 472 домах, наибольшее количество — в Печерском районе. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук.

На 14 января во всех областях Украины запланировано применение почасовых графиков отключения электроэнергии, а также ограничение мощности для промышленных потребителей.

В Министерстве энергетики отметили, что энергосистема находится в сложном состоянии из-за очередных атак противника и неблагоприятных погодных условий. В связи с этим в Киеве и ряде других областей временно отказались от плановых графиков и перешли к аварийным ограничениям.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

