Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

Последствия массированных атак на энергосистему вынуждают вводить графики отключений по всей Украине.

https://glavred.info/energy/ukrenergo-predupredilo-ob-ogranichenii-moshchnosti-kak-budut-otklyuchat-svet-14-yanvarya-10732004.html Ссылка скопирована

Энергетики призывают потребителей использовать электроэнергию экономно / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

14 января в Украине будут почасовые отключения света

Ограничения мощности касаются промышленных потребителей

Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему

Завтра, 14 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК"Укрэнерго".

Как отмечают в компании, причиной мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. В "Укрэнерго" напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому точное время и объем отключений по вашему адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

видео дня

Аварийно-восстановительные работы

Также в компании сообщили:

"Продолжается ликвидация нескольких подряд массированных атак на энергетическую инфраструктуру Киева и области. Несмотря на сложные погодные условия, аварийно-восстановительные работы проводятся круглосуточно".

Сейчас в Киеве и нескольких районах Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики почасовых отключений временно не применяются. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации.

В "Укрэнерго" также призвали: "Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему графики отключения света могут усилиться — эксперт

По словам главы НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в случае резкого понижения температуры до около –20 °C энергосистема может оказаться под повышенной нагрузкой.

Чтобы избежать аварий, компании придется усиливать балансировочные меры, что потенциально приведет к введению дополнительной очереди в графиках почасовых отключений. Эксперт отмечает, что такие шаги необходимы для обеспечения безаварийной работы системы и стабильного энергоснабжения, а потребителям советует готовиться к возможным изменениям в графиках.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых вражеских атак и непогоды, что вынудило временно отменить графики и перейти к аварийным ограничениям в Киеве и ряде других областей.

Кроме того, во время ночной атаки 13 января оккупанты повредили в Одессе два энергетических объекта ДТЭК.

Напомним, что Житомир демонстрирует один из самых низких уровней отключений электроэнергии в Украине, что связывают с системной работой города над созданием собственных источников генерации и повышением энергоэффективности.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред