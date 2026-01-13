Укр
Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

Руслана Заклинская
13 января 2026, 16:44обновлено 13 января, 17:58
Голосов парламентариев не хватило для принятия решения.
Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность
Рада не смогла назначить Шмыгаля и Федорова на новые должности / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковщины, УНИАН, t.me/Denys_Smyhal

Главное:

  • Верховная Рада провалила кадровые голосования
  • Назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики не поддержали
  • Кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны также не утвердили

Во вторник, 13 января, парламентарии провалили голосование за нового вицепремьер-министра и министра энергетики. Им должен был стать экс-министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины не поддержала назначение Дениса Шмыгаля на новую должность. Во время голосования за соответствующее решение "за" высказались только 210 народных депутатов, тогда как для принятия кадрового назначения необходимо не менее 226 голосов.

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность
Голосование за назначение Шмыгаля / Фото: скриншот

Также нардепы провалили голосование по рассмотрению Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. "За" проголосовали 206 нардепов из 226 необходимых. Против проголосовали два нардепа, 26 воздержались, а 60 не голосовали.

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность
Голосование за назначение Федорова / Фото: скриншот

"Все кадровые вопросы сняли... на сегодня все. Завтра попробуют еще... Страна осталась без министра энергетики, главы СБУ и министра обороны во время полномасштабной войны", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Отметим, что ранее Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал назначение Михаила Федорова на должность министра обороны. В то же время Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром-министром энергетики.

Кадровые изменения в Кабмине - новости по теме

Напомним, 3 января президент предложил Денису Шмыгалю занять должность первого вицепремьер-министра и министра энергетики. По словам Зеленского, ключевой задачей Шмыгаля должно стать системное и быстрое восстановление энергетической отрасли после массированных российских ударов. Президент также выразил надежду на поддержку этого решения со стороны парламента.

Кроме того, 2 января Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины. В вечернем обращении президент пояснил, что кадровые изменения в оборонном ведомстве имеют целью повысить эффективность его работы, в частности в развитии дронных технологий и дальнейшей цифровизации государственных процессов.

Как сообщал Главред, 9 января министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали заявления об отставке.

Почему Буданова назначили главой ОП - мнение эксперта

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду заявил, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента свидетельствует об отсутствии у Украины иллюзий относительно переговоров с Россией. Отныне любой диалог будет рассматриваться исключительно через призму разведки и гибридной войны.

По его словам, Россия использует переговоры как инструмент давления и элемент гибридной войны, сочетая "мирную риторику" с ударами по украинским городам.

"Это назначение показывает, что мы четко понимаем стратегию России и имеем свой ответ", - подчеркнул эксперт.

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальную структуру и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Минэнерго Верховная Рада Минобороны Украины новости Украины Михаил Федоров Денис Шмыгаль
