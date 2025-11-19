После увольнения Гринчук: Кабмин назначил временного министра энергетики

Коротко:
- Кабмин назначил временного министра энергетики
- Им стал Артем Некрасов, который есть первым заместителем министра
Кабмин назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики после увольнения Светланы Гринчук. Об этом сообщили в Минэнерго.
"Исполнение обязанностей Министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на своем заседании сегодня", - говорится в сообщении.
В то же время, в свою очередь, Некрасов заявил, что приложит усилия, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед Украиной.
"Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач - стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - сказал он.
Что известно об Артеме Некрасове
Некрасов имеет три высших образования, в частности в сфере энергетики. Он получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности электроэнергетика, электротехника, электромеханика в Запорожском национальном техническом университете.
С 2017 года находился на руководящих должностях в Харьковоблэнерго - был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности.
Также Некрасов был директором Харьковэнергосбыта и коммерческим директором Харьковоблэнерго. С 1 августа 2025 года является первым заместителем министра энергетики.
Увольнение Светланы Гринчук
Народный депутат Ярослав Железняк 19 ноября сообщил, что решение об увольнении с должности Министра энергетики Светланы Гринчук поддержало 315 депутатов.
Ранее она подала в отставку и поблагодарила президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров Украины и народных депутатов за предоставленную возможность работать на благо государства.
Коррупционный скандал - что известно
Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала и публикаций пленок НАБУ анонсировал отставку двух министров Кабмина.
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях фигурантам скандального коррупционного дела в энергетике. Среди них и руководитель преступной организации.
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
