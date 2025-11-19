После увольнения Гринчук: Кабмин назначил временного министра энергетики

Соответствующее распоряжение Правительство одобрило сегодня на заседании.

Кабмин назначил временного министра энергетики

Им стал Артем Некрасов, который есть первым заместителем министра

Кабмин назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики после увольнения Светланы Гринчук. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Исполнение обязанностей Министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на своем заседании сегодня", - говорится в сообщении.

В то же время, в свою очередь, Некрасов заявил, что приложит усилия, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед Украиной.

"Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач - стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - сказал он.

Что известно об Артеме Некрасове

Некрасов имеет три высших образования, в частности в сфере энергетики. Он получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности электроэнергетика, электротехника, электромеханика в Запорожском национальном техническом университете.

С 2017 года находился на руководящих должностях в Харьковоблэнерго - был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности.

Также Некрасов был директором Харьковэнергосбыта и коммерческим директором Харьковоблэнерго. С 1 августа 2025 года является первым заместителем министра энергетики.

Увольнение Светланы Гринчук

Народный депутат Ярослав Железняк 19 ноября сообщил, что решение об увольнении с должности Министра энергетики Светланы Гринчук поддержало 315 депутатов.

Ранее она подала в отставку и поблагодарила президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров Украины и народных депутатов за предоставленную возможность работать на благо государства.

Коррупционный скандал - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала и публикаций пленок НАБУ анонсировал отставку двух министров Кабмина.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях фигурантам скандального коррупционного дела в энергетике. Среди них и руководитель преступной организации.

