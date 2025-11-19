Укр
После увольнения Гринчук: Кабмин назначил временного министра энергетики

Мария Николишин
19 ноября 2025, 19:20обновлено 19 ноября, 20:38
Соответствующее распоряжение Правительство одобрило сегодня на заседании.
После увольнения Гринчук: Кабмин назначил временного министра энергетики
  • Кабмин назначил временного министра энергетики
  • Им стал Артем Некрасов, который есть первым заместителем министра

Кабмин назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики после увольнения Светланы Гринчук. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Исполнение обязанностей Министра энергетики Украины возложено на первого заместителя Министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило на своем заседании сегодня", - говорится в сообщении.

В то же время, в свою очередь, Некрасов заявил, что приложит усилия, чтобы справиться с вызовами, которые стоят перед Украиной.

"Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач - стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - сказал он.

Что известно об Артеме Некрасове

Некрасов имеет три высших образования, в частности в сфере энергетики. Он получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности электроэнергетика, электротехника, электромеханика в Запорожском национальном техническом университете.

С 2017 года находился на руководящих должностях в Харьковоблэнерго - был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности.

Также Некрасов был директором Харьковэнергосбыта и коммерческим директором Харьковоблэнерго. С 1 августа 2025 года является первым заместителем министра энергетики.

Увольнение Светланы Гринчук

Народный депутат Ярослав Железняк 19 ноября сообщил, что решение об увольнении с должности Министра энергетики Светланы Гринчук поддержало 315 депутатов.

Ранее она подала в отставку и поблагодарила президента Владимира Зеленского, Кабинет Министров Украины и народных депутатов за предоставленную возможность работать на благо государства.

Коррупционный скандал - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала и публикаций пленок НАБУ анонсировал отставку двух министров Кабмина.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". Организация получала от контрагентов "Энергоатома" от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрениях фигурантам скандального коррупционного дела в энергетике. Среди них и руководитель преступной организации.

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.

Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Минэнерго новости Украины
