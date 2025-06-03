'Видение расходится': экс-командующий СБС Сухаревский назвал причину увольнения

Сухаревский считает завершение каденции честным и профессиональным решением.

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Сухаревский подытожил год во главе СБС и объяснил свое увольнение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сухопутные войска ВС Украины

Ключевые тезисы Сухаревского:

Команду СБС формировали единомышленники, привлеченные по зову, а не приказу

Причина отставки - разногласия с руководством относительно дальнейшего развития СБС

Сухаревский будет продолжать службу в ВСУ

Бывший командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский прокомментировал свое увольнение с должности. Решение об увольнении с должности связано с разногласиями во взглядах относительно дальнейшего развития СБС с руководством. Об этом говорится в заявлении полковника в Facebook.

"Прошел почти год с момента создания Сил беспилотных систем Украины - отдельного рода сил, который мы формировали в условиях полномасштабной войны в максимально сжатые сроки и в обстоятельствах, которые требовали принятия быстрых, асимметричных решений. Вместе с собратьями мы прошли путь от идеи до эффективных Сил беспилотных систем, которые ежедневно приближают победу", - отметил экс-командующий СБС.

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По словам Сухаревского, этот путь он прошел вместе с командой единомышленников, которые присоединялись не по приказу, а по зову. Это были люди, которые "вкладывали в СБС не только знания, опыт и время, но и свое сердце". Именно благодаря этой самоотверженности, отмечает командир, СБС стали не просто военным подразделением, а силой с "боевым смыслом и человеческим лицом".

"Я горжусь тем, что имел честь возглавлять СБС в первый, самый сложный год их становления. Этот год, хотя и неполный, был проведен с пользой. Мы сформировали и сразу закрепили на практике принципы, на которых функционирует этот уникальный для мира род сил. В портфолио СБС - собственные инновационные разработки, уникальные и успешные боевые операции, новая модель ответственного рекрутинга", - заявил Сухаревский.

Он напомнил, что возглавил Силы беспилотных систем в начале их создания. Однако сейчас, по его мнению, наступил момент, когда видение будущего развития СБС между ним и руководством армии перестали совпадать.

"Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше", - пояснил экс-командующий.

Сухаревский подчеркнул, что его главная цель - это победа, и в дальнейшем будет продолжать службу в ВСУ. Он верит, что СБС как структура имеет потенциал стать новой боевой парадигмой не только для Украины, но и для всего мира.

"Фундамент заложен правильно. Как воин и офицер, я остаюсь в строю и продолжаю службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Как человек - остаюсь преданным идее, которая больше любой должности", - добавил Сухаревский.

Кадровые изменения в командовании ВСУ - последние новости

Напомним, 1 июня командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий подал в отставку после трагедии на 239-м полигоне, где погибли 12 военных. В своем обращении он взял на себя личную ответственность, признав, что не смог в полной мере обеспечить выполнение приказов.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Драпатого с должности и назначил командующим Объединенных сил ВСУ. Системой Сухопутных войск (тренировки, мобилизация, ТЦК) будет заниматься другое лицо, которое назначат позже.

В то же время президент провел ряд кадровых изменений в командовании ВСУ. В частности, уволил командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадима Сухаревского.

Как сообщал Главред, Роберта Бровди, известного как "Мадьяр", назначили новым командующим Сил беспилотных систем. Бровди - предприниматель и доброволец, основатель подразделения "Птицы Мадьяра", специализирующегося на дронах.

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Кто такой Вадим Сухаревский? Вадим Сухаревский - полковник и Герой Украины. 10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем. Участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Принял первый бой возле Семеновки в Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Барсук. Сухаревский первый приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Барсук получил ранение. С 2016 года военный выполнял задачи на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты. Звание подполковника получил в июне 2020 года. Через короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

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