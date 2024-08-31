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Назначение начштаба СБС закончилось скандалом: в чем обвиняют топ-офицера ВСУ

Алексей Тесля
31 августа 2024, 17:21
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Ряд активистов и СМИ распространили информацию о том, что Роман Гладкий якобы подозревался в государственной измене.
Гладкий
Назначение Романа Гладкого закончилось скандалом / Коллаж: Главред, Фото: "Думская", vk/Т.Гладкая

Роман Гладкий, который был назначен начальником штаба Командования Сил беспилотных систем, в течение 2018 - 2019 годов прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины.

Об этом сообщается на странице Командования сил беспилотных систем ВСУ в соцсети Facebook.

"По имеющейся информации, в течение 2018 - 2019 годов капитан 1 ранга Гладкий прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины, имеет допуск к работе со сведениями с высокой степенью секретности", - сообщается в ответ на распространение в медиа и социальных сетях информации о Гладком.

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Там также отметили, что Гладкий – офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных силах Украины, имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях в ВСУ.

"В том числе, в 2020 – 2023 годах – на должностях заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителя Командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии – выполнял задания на разных направлениях. В частности, при организации противодесантной обороны побережья в Одессе", - заявили в Командовании сил беспилотных систем ВСУ.

Скандал с назначением Гладкого: в чем обвиняют топ-офицера

Ранее ряд активистов, народная депутат Марьяна Безуглая и некоторые СМИ распространили информацию о том, что Гладкий якобы подозревался в государственной измене, его супруга якобы имела российский паспорт, а дочь - выступала на соревнованиях за РФ.

"Назначение Романа Гладкого – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла Московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальных штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" – говорится в сообщении ресурса DeepState.

Screenshot
/ t.me/DeepStateUA

При этом также опубликованы российские медали якобы дочери Гладкого за ее выступления на спортивных соревнованиях.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Добавим, что еще в 2018 году издание "Думская" писало о том, что Гладкого, который на тот момент занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС ВС Украины отстранили на время служебного расследования из-за финансово-экономических нарушений и из-за российского гражданства жены офицера Елены.

Ранее, начальник штаба бригады "Азов" НГУ Богдан Кротевич подал заявление в ГБР с требованием расследовать действия одного генерала. "Тавр" не назвал фамилии генерала, в отношении которого требует расследования, однако добавил, что тот "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Украинская правда, ссылаясь на источники, писала, что речь идет о командующем Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Позднее президент Владимир Зеленский сообщил о решении заменить командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Причины решения замены командующего он не назвал.

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