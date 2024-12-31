Зеленский уволил Попко: кто назначен новым главой КГГА

Ткаченко имеет значительный опыт, что стало основой его профессиональной карьеры в государственном секторе.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-uvolil-popko-kto-naznachen-novym-glavoy-kgga-10626683.html Ссылка скопирована

​ Зеленский провел изменения в Киевской городской военной администрации ​ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

Коротко:

Попка уволен с должности главы Киевской МВА

Что известно о новом главе КГВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности главы Киевской городской военной администрации.

Вместо этого глава Украины на эту должность назначил Тимура Ткаченко.

видео дня

Соответствующий Указ №898/2024 опубликован на сайте Президента.

"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", - говорится в заявлении.

Кто такой Тимур Ткаченко?

Тимур Фируддинович Ткаченко(родился 18 августа 1989 года в Киеве, Украинская ССР, СССР) - украинский государственный деятель. С 27 сентября 2024 года занимает должность заместителя Министра развития общин и территорий Украины. Также является членом Наблюдательного совета Укрпочты (с 25 ноября 2024 года), пишет Википедия.

Ранее занимал должность заместителя министра стратегических отраслей промышленности Украины (15 августа 2023 - 10 сентября 2024 года) и был директором Департамента территориального контроля города Киева в КГГА.

Профессиональная деятельность:

Январь-февраль 2012 года - специалист первой категории в КП "Соломенка-Сервис".

- специалист первой категории в КП "Соломенка-Сервис". 2012-2014 годы - помощник депутата Верховной Рады Украины VII созыва от партии "УДАР".

- помощник депутата Верховной Рады Украины VII созыва от партии "УДАР". Январь-март 2014 года - ответственный секретарь в ГП "Внешторгиздат Украины".

- ответственный секретарь в ГП "Внешторгиздат Украины". 2015-2016 годы - начальник управления КП "Киевблагоустройство".

- начальник управления КП "Киевблагоустройство". 2016-2017 годы - руководитель КП "Плесо", отвечал за инвестиционные проекты в прибрежную инфраструктуру.

- руководитель КП "Плесо", отвечал за инвестиционные проекты в прибрежную инфраструктуру. 2018 год - руководитель аппарата Голосеевской РГА.

- руководитель аппарата Голосеевской РГА. 2019 год - заместитель председателя Дарницкой РГА.

- заместитель председателя Дарницкой РГА. С 2020 года - первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА.

- первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА. Август 2023 года - назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

- назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Сентябрь 2024 года - назначен заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

Ткаченко имеет значительный опыт в вопросах городского благоустройства, инфраструктурных проектов и развития территорий, что стало основой его профессиональной карьеры в государственном секторе.

Последние нововведения Зеленского

Напомним, как сообщал Главред, недавно были уволены сразу два руководителя ОГА. Отправлены в отставку главы Киевской ОГА и Полтавской ОГА.

Также стало известно, что президент Зеленский назначил военного омбудсмена. Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, подчеркнул глава государства.

Не так давно глава Украины также уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Госслужащий подал в отставку после дела с фиктивными инвалидностями.

Больше интересных новостей:

Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Бывший начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред