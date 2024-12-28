Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

Что известно:
- Кто оставил должности в Киевской и Полтавской ОВА
- Что известно о Кравченко и Пронине
28 декабря Кабинет Министров Украины согласовал увольнение руководителей двух областных военных администраций: Киевской и Полтавской.
Об этом говорится в заявлении правительства.
"На своем заседании 28 декабря Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента об увольнении двух глав ОВА", - говорится в сообщении.
В частности, с должности главы Киевской ОВА уволили Руслана Кравченко, который возглавлял администрацию с апреля 2023 года. До этого он работал в Бучанской окружной прокуратуре Киевской области.
Также уволен глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. Он был назначен на должность в октябре 2023 года и до этого работал в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления и управления активами, связанными с коррупционными преступлениями.
Недавние увольнения в руководстве Украины
Как сообщал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении дипломатических представителей страны. Также он назначил новых послов Украины в ряде стран.
Также Владимир Зеленский поручил уволить генерала Ткачука после визита во Львов. Это произошло после провального аудита Минобороны.
Не так давно глава Украины также уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Госслужащий подал в отставку после дела с фиктивными инвалидностями.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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