Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

Кабмин отправил в отставку глав Киевской ОВА и Полтавской ОВА.

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Уволены руководители двух областных администраций / Коллаж: Главред, фото Кабмин, ОВА

Что известно:

Кто оставил должности в Киевской и Полтавской ОВА

Что известно о Кравченко и Пронине

28 декабря Кабинет Министров Украины согласовал увольнение руководителей двух областных военных администраций: Киевской и Полтавской.

Об этом говорится в заявлении правительства.

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"На своем заседании 28 декабря Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента об увольнении двух глав ОВА", - говорится в сообщении.

В частности, с должности главы Киевской ОВА уволили Руслана Кравченко, который возглавлял администрацию с апреля 2023 года. До этого он работал в Бучанской окружной прокуратуре Киевской области.

Также уволен глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. Он был назначен на должность в октябре 2023 года и до этого работал в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления и управления активами, связанными с коррупционными преступлениями.

Недавние увольнения в руководстве Украины

Как сообщал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении дипломатических представителей страны. Также он назначил новых послов Украины в ряде стран.

Также Владимир Зеленский поручил уволить генерала Ткачука после визита во Львов. Это произошло после провального аудита Минобороны.

Не так давно глава Украины также уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Госслужащий подал в отставку после дела с фиктивными инвалидностями.

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Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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