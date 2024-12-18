Проверку не прошел: Зеленский поручил уволить генерала Ткачука после визита во Львов

Генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности в Национальной академии сухопутных войск после провального аудита Минобороны.

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Ткачук уволен после аудита Минобороны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

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Генерал-лейтенанта Павел Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

Аудит выявил многочисленные нарушения в деятельности академии

В среду, 18 декабря, генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ после визита президента во Львов. Об этом сообщило Минобороны Украины.

Во время визита президента Владимира Зеленского во Львов министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах аудита, проведенного Главной инспекцией Министерства обороны. Аудит выявил многочисленные нарушения в деятельности Национальной академии сухопутных войск.

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"Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию. Сегодня приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - отметили в ведомстве.

Что известно о Павле Ткачуке

Павел Ткачук возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года.

В 2010 году он стал депутатом Львовского городского совета от "Партии регионов", но уже в 2013 году вышел из фракции. На местных выборах 2020 года Ткачук прошел во Львовский областной совет как выдвиженец от "Слуги народа".

Напомним, что в этом году в СМИ появились сообщения о жалобах курсантов академии на травлю и унижения. Также они жаловались на отсутствие необходимых лекарств в медпункте, плохое качество питания, а также на "ротную кассу" - принудительную сдачу денег на закупку принтеров, бумаги и моющих средств.

В марте этого года командование Сухопутных войск сообщило о проведении проверки относительно состояния дел в Национальной академии сухопутных войск.

Как сообщал Главред, в июне начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который систематически издевался над курсантами, арестовали. По данным ГБР, офицер более года применял насилие в отношении курсантов, используя оружие и ремень.

Также во Львове во время акции в поддержку пленных украинских защитников одна из участниц отказалась встать во время исполнения гимна и показала неприличный жест - средний палец. Волонтер Леся Менкуш-Малькив обратилась в полицию, которая задержала женщину.

Кроме этого, 11 марта 2023 года в Сети появилось видео, на котором офицер бьет солдата срочной службы на Житомирщине. Позже младший лейтенант объяснил, что это была "воспитательная беседа", поскольку солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. Офицер извинился за свои действия перед камерой и заявил, что готов понести ответственность.

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Что известно о Национальной академии сухопутных войск? Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - одно из ведущих учебных заведений в системе военного образования Министерства обороны Украины, основанное в 1899 году как школа кадетов пехоты. Занимается подготовкой офицеров сухопутных войск, пишет Википедия.

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