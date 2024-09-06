Кабмин провел вторую волну кадровых перестановок: кого уволили, а кого назначили

В пятницу, 6 сентября Кабинет Министров Украины принял несколько кадровых изменений. Уволили пять заместителей министров и главу Закарпатской ОВА, а также утвердили новые назначения в региональных администрациях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство уволило:
- Андрея Сибигу с должности первого заместителя министра иностранных дел;
- Матвея Бедного с должности заместителя министра молодежи и спорта;
- Светлану Гринчук с должности заместителя министра энергетики;
- Наталью Калмыкову с должности заместителя министра обороны;
- Светлану Даниленко с должности заместителя министра образования и науки.
Кабинет Министров также согласовал увольнение Виктора Микиты с должности главы Закарпатской областной военной администрации. По данным СМИ, Микитася получит новую должность. Он станет заместителем руководителя Офиса президента.
Экс-глава Закарпатской ОВА может заменить Алексея Кулебу, которого 5 сентября назначили вице-премьером по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.
В то же время Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на Анатолия Стельмаха. Ранее эту должность занимала Ольга Стефанишина, а Стельмах был ее заместителем.
Кроме этого, Сергея Крамаренко назначили главой Черниговской районной государственной администрации Черниговской области. Заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации назначили Игоря Турченко.
Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
Перестановки в Кабмине - последние новости
Напомним, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке трех министров и главы Фонда госимущества. Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что его отставка связана с переходом к другой роли в оборонной сфере.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к важной осени для страны.
Как сообщал Главред, 4 сентября Верховная Рада уволила с должностей министра Александра Камышина, Ольгу Стефанишину, Руслана Стрельца и Дениса Малюську.
В то же время голосование за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля и министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук провалилось. Вопрос об отставке Дмитрия Кулебы с должности главы МИД не был рассмотрен, поскольку депутаты завершили заседание.
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