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Министры увольняются один за другим: Зеленский сказал, что происходит

Ангелина Подвысоцкая
4 сентября 2024, 00:55
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Президент Украины заявил, что эта осень будет чрезвычайно важной для Украины.
Зеленский, Кабмин
Зеленский прокомментировал внезапное увольнение министров / Коллаж: Главред, фото: ОП, Кабмин

В Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к чрезвычайно важной осени для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он добавил, что государственные институты должны подготовиться, чтобы Украина достигла всех результатов, которые нужны.

"Для этого мы должны усилить некоторые направления в правительстве, и подготовлены кадровые решения. Также будут изменения в Офисе. Я рассчитываю и на несколько иной вес отдельных направлений нашей внешней и внутренней политики", - сказал Зеленский.

видео дня

Зеленский отмечает о необходимости увеличить взаимодействие между центральной властью и общинами, а также подготовить страну к зимнему сезону. К тому же продолжается работа над достижением еще лучших результатов в оборонном производстве, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции партнеров в украинские стратегические отрасли промышленности.

"Третье - должны значительно усилить нашу работу с НАТО; для этого нужно особое взаимодействие. Четвертое - Евросоюз, реальные переговоры о членстве, подготовка соответствующих частей будущего соглашения о членстве. Это очень четкая одновременно и юридическая, и политическая работа. За нее будет персональная ответственность. И пятое - надо совместить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами - доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами - и те задачи, которые есть перед нашим государством в противодействии российской пропаганде, а также в защите украинского культурного наследия", - добавил президент.

Зеленский отмечает, что Украине нужен новый уровень информационной, культурной и дипломатической работы.

"Сейчас время дать новые силы правительственным институтам Украины, и я благодарен всем, кто будет помогать", - подытожил он.

Отставки в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от Александра Камышина (министра по вопросам стратегических отраслей промышленности), Дениса Малюськи (министра юстиции) и Руслана Стрельца (министра защиты окружающей среды и природных ресурсов). Также об увольнении заявил Виталий Коваль, председатель Фонда государственного имущества. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Хотя вопрос замены министра обороны Рустема Умерова не рассматривается во время войны, в Кабинете Министров могут произойти определенные точечные изменения, и появятся новые люди. Об этом 5 июля заявил народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

3 сентября народный депутат Давид Арахамия анонсировал смену 50% правительства. Арахамия отметил, что конечный перечень изменений в КМУ будет определен в ходе заседания фракции "Слуга народа" 4 сентября.

Впоследствии стало известно о том, что заявления на отставку также подали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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