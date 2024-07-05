Нардеп намекнул на изменения в Кабмине - кому грозит увольнение

В Украине продолжается война и поэтому в ближайшее время в Кабинете министров возможны "точечные" изменения.

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В Кабмине возможны изменения / коллаж: Главред фото: УНИАН, Кабинет министров

Несмотря на то, что замена министра обороны Рустема Умерова во время войны не обсуждается, в Кабинете министров в ближайшее время возможны точечные изменения, могут прийти новые люди. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

"К отдельным министрам по поводу их деятельности точно есть вопросы. И я не исключаю, что в ближайшее время несколько министров могут встать перед вопросом о необходимости их увольнения", - отметил Вениславский.

Также, по его словам в ближайшее время могут заменить сразу несколько министров, которые имеют "промахи" в своей работе.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На вопрос относительно конкретно министра обороны Украины ответил: "На данный момент не обсуждаются основания для смены министра".

Новости о Кабинете министров

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 месяцев.

Стало известно, что Кабмин принял на заседании решение о запуске проекта единой унифицированной процедуры сертификации операторов противоминной деятельности.

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