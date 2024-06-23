Закон о военной полиции: основные нормы и риски

Депутаты уверяют, что полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих ВСУ и резервистов, которые находятся на сборах.

https://glavred.info/analytics/zakon-o-voennoy-policii-osnovnye-normy-i-riski-10574921.html Ссылка скопирована

В Украине появится военная полиция / Коллаж Главред, фото УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

​19 июня Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6569-д о военной полиции. Главред разбирался, что ждет украинцев после принятия закона.

Что предусматривает закон о военной полиции

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что действующая военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины на сегодняшний день не имеет никаких полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мер и привлечению виновных лиц к юридической ответственности, а также институционально лишена возможности содействия органам досудебного расследования и прокурорам в осуществлении досудебного расследования в отношении военнослужащих.

В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, не обеспечение неотвратимости их наказания по мнению законодателей может негативно сказываться на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ.

видео дня

Согласно документу, военная полиция является военным формированием с правоохранительными функциями, которое входит в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Госспецслужбе транспорта.

Военную полицию будут комплектовать из военнослужащих-контрактников и призывников / Силы территориальной обороны ВСУ

В компетенцию новосозданного органа будет входить:

предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта;

осуществление производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных законом к компетенции Военной полиции;

оперативно-розыскная деятельность;

обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, в местах дислокации воинских частей, учреждений профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведениях, на военных объектах, в военных городках, а также на улицах и в общественных местах, на железнодорожных станциях (вокзалах), в морских (речных) портах, аэропортах;

превентивная и профилактическая деятельность, направленная на предотвращение совершения уголовных и других правонарушений в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта;

защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время;

защита государственного имущества от противоправных посягательств;

обеспечение выполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других воинских формирований и правоохранительных органов;

контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Военная полиция комплектуется военнослужащими-контрактниками и призывниками. Численность военной полиции согласно закону будет составлять не более 1,5 процента от общей численности ВСУ. Командование во время режима военного положения или чрезвычайного положения осуществляется Главнокомандующим ВСУ.

Какие полномочия будут у военной полиции

Полномочия военной полиции будут подразумевать:

поддержание правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях по поддержанию мира и сохранности;

выявление причин и условий, способствующих совершению уголовных, административных, дисциплинарных правонарушений, совершенных в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Госспецслужбе транспорта;

предупреждение и прекращает уголовных и других правонарушений при исполнении;

патрулирование в гарнизонах и прилегающих к ним населенных пунктах, на территориях военных городков и военных объектах, в местах дислокации воинских частей и прилегающей к ним территории, а также в общественных местах;

розыск, задержание военнослужащих, в том числе и пропавших без вести;

розыск украденного или утраченного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, состоящих на учете в воинских частях Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта;

оперативно-розыскную деятельность (в том числе негласную по письменному поручению следователя/прокурора или решению судьи);

охрану воинских частей и военных объектов Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, а также охрану госимущества от противоправных посягательств этих органов;

контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств;

регулирование дорожного движения во время прохождения колонн военных транспортных средств, сопровождение этих колонн и транспортных средств специального назначения;

осуществление остановки военных транспортных средств в случае наличия признаков технической неисправности или в случае их использования в противоправных целях или не по назначению, а также установки обстоятельств в случае ДТП;

ведение учета транспортных средств Минобороны, ВСУ и Госспецслужбы транспорта, а также соблюдение ими норм по перевозкам грузов;

исполнение решений о содержании на гауптвахте (комнатах для временно задержанных) Военной полиции арестованных, задержанных, взятых под стражу лиц, их конвоирование и охрану;

исполнение наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении лиц, которые по приговору суда приговорены к аресту или содержанию в дисциплинарном батальоне, а также осуществляет их конвоирование и охрану;

противодействие диверсиям и терактам на территории воинских частей, военных объектов и военных городков;

обеспечение безопасности Министра обороны Украины, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и председателей иностранных военных делегаций (при наличии оснований);

проведение служебных расследований и проверок в соответствии с требованиями закона;

участие в разблокировании военных частей и объектов в случае попыток их захвата.

Кроме того, во время проведения мер по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, военная полиция сможет временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, останавливать и проводить поверхностную проверку транспортных средств, проверять у водителей документы на право использования и управления ими. А в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилище или другое владение лица с немедленным сообщением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Военная полиция будет заниматься контролем военнослужащих и розыском дезертиров / Командование Объединенных Сил ВС Украины

В случае действия военного положения военная полиция также участвует в эвакуации осужденных, арестованных или задержанных, соблюдении комендантского часа, сопровождении пленных, борьбе с ДРГ, а также обеспечении соблюдения особого режима въезда/выезда, ограничении передвижения граждан и транспортных средств.

Риск превышения полномочий?

Стоит отметить, что закон приняли в парламенте со второй попытки, после того, как его сняли с рассмотрения из-за скандальных норм. В частности, новый орган ряд нардепов ассоциировали с "карательным".

Как рассказал один из соавторов законопроекта, народный депутат Сергей Ионушас, полномочия военной полиции будут распространяться исключительно на военнослужащих ВСУ и резервистов, которые находятся на сборах.

Как рассказал Главреду политический аналитик, юрист Дмитрий Франчук, создание военной полиции в Украине в соответствии с законопроектом №6569-д является шагом к укреплению правопорядка и повышению дисциплины в армии.

"Однако этот процесс требует тщательного планирования, предотвращения возможных злоупотреблений и обеспечения надлежащего финансирования и подготовки персонала. Это важный шаг на пути модернизации Вооруженных Сил Украины и повышения их эффективности", – отметил эксперт. И уточнил, что новый закон создает риски для злоупотребления властью, что может привести к нарушению прав военнослужащих и созданию атмосферы страха и недоверия.

"Реализация положений Закона позволит обеспечить организационно-правовые основы деятельности Военной полиции, что позволит создать национальную систему реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализацию внешних и внутренних угроз национальной безопасности в военной сфере, в сфере обороны в мирное время и особый период, обеспечение конституционных прав и свобод военнослужащих и определение дополнительных мер правового обеспечения интересов государства с целью поддержания военной дисциплины, боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины", - добавила адвокат Анна Даниель.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред