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Перезагрузка - Стефанишина, Верещук - радикальные изменения во власти

Степан Гафтко
3 сентября 2024, 22:19
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление в отставку.
Перезагрузка - Стефанишина, Верещук - радикальные изменения во власти
Ольга Стефанишина / коллаж: Главред, фото: Википедия

Ольга Стефанишина, которая является вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины подала заявление об отставке. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке", - написал Стефанчук.

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Он также добавил копию отводного заявления Стефанишиной и сообщил, что оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады.

Также из источников украинских СМИ стало известно, что в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки в Кабмине.

В частности, уволить могут руководителей МИД, Минюста, Минэкологии, а также вице-премьера по реинтеграции Ирину Верещук.

Кто такая Ирина Верещук

Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021).

Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

При этом рассматривается увольнение с должности заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы. Вместо него могут назначить нынешнего руководителя Минстратпрома Александра Камышина.

Также стало известно, что вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

Стефанишина, Верещук и их политика - последние новости

Напомним, ранее Стефанишина заявила, что начало официальных переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе не означает, что процесс завершится быстро.

Также Стефанишина отметила, что Украина выполнила все политические условия для начала переговоров. По ее словам, процесс будет длительным и потребует адаптации украинского законодательства, правовой системы и экономики к условиям Евросоюза. Уже в июле ожидается первый этап, на котором будет оцениваться соответствие украинского законодательства европейским стандартам.

Как сообщал Главред, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что во вторник, 25 июня, ЕС официально начал переговоры о членстве Украины и Молдовы. Она поздравила обе страны и отметила, что путь впереди будет сложным, но полным возможностей.

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Украина Ирина Верещук Ольга Стефанишина
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