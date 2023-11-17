ВСУ деоккупировали почти 1000 населенных пунктов: Верещук рассказала детали

Людям из освобожденных населенных пунктов и эвакуированным планируется выплата разовой денежной помощи.

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ВСУ деоккупируют территорию Украины / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сейчас Вооруженным силам удалось деоккупировать 963 населенных пункта Украины, которые ранее были захвачены российскими войсками.

"Сейчас в Украине деоккупировано 963 населенных пункта. Норвежская сторона пообещала предоставить туда ремонтные комплекты для восстановления жилья, генераторы, оборудование для обогрева, зарядные станции, павербанки и компьютерную технику для обучения детей онлайн. А также обустроить пункты обогрева и обеспечить эти территории терминалами спутникового интернета Starlink", - заявила Верещук после встречи с делегацией Норвежского совета по делам беженцев.

Она также добавила, что людям из освобожденных населенных пунктов и эвакуированным планируется выплата разовой денежной помощи.

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На встрече украинская и норвежская стороны обсудили гуманитарные вызовы, особенно те, которые возникают на деоккупированных территориях. Также речь шла также о необходимости создания надлежащих условий в местах временного проживания ВПЛ по всей Украине для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов.

Для поддержки ВПЛ в зимний период планируется обустроить места временного проживания и провести необходимые ремонтные работы. Кроме того, внутренние переселенцы получат теплые одеяла, генераторы, оборудование для обогрева, зарядные станции и тому подобное.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что армия Украины продвигается вдоль всего побережья. Российские оккупанты пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, и даже РСЗО, тактическую авиацию, заявила Гуменюк.

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины. Как сообщают Украинские морпехи, они сумели провести серию "успешных действий" на левом берегу Днепра. Украинские защитники захватили уже несколько плацдармов Левобережья.

РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке. В течение суток оккупанты нанесли 9 авиаударов. На Марьинском направлении оккупанты небольшими группами штурмуют позиции украинских военных.

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