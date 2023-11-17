"Большое количество авиации и дальнобойных ракет": в ВСУ рассказали, как вернуть Крым

Сначала нужно уничтожить Крымский мост, потому что 90% всего, что завозится оккупантами в Крым, идет по железной дороге.

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Петр Черник рассказал, как вернуть Крым / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Air Force, скриншот, УНИАН

Полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник считает, что вернуть оккупированный россиянами Крым гораздо легче, чем Донбасс. В интервью ТСН он рассказал, как это сделать.

По словам Черника, Крым — это полуостров, 250 километров с севера на юг и чуть больше 360 километров с востока на запад.

"Большое количество авиации, скажем F-16, машин 120. Добавляем большое количество дальнобойных ракет, таких AGM-158 JASSM. Есть такая ракета, которая наносит удары до пяти тысяч километров. И выбивать там все, что можно выбить", - сказал полковник.

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По мнению Черника, сначала нужно уничтожить Крымский мост, потому что 90% всего, что завозится в Крым, завозится по железной дороге.

"Потопить все большие десантные корабли — это возможно. Ничего нового они завезти не могут. Турки закрыли Босфор и Дарданеллы. Все потопили, что можно потопить, мост под воду, закрываем небо над полуостровом, чтобы самолеты не могли летать — это возможно, есть к этой авиации дальнобойные ракеты. То есть сбивать Ту-76, Ан-24 и так далее. Несколько месяцев такой работы", — рассказал Петр Черник.

Что касается Донбасса, то там ситуация другая. По словам аналитика, Донбасс - это суша, по которой можно бесконечно что-то возить в грузовиках под прикрытием ночи.

Как сообщал Главред, ранее Петр Черник заявлял, что не знает, как деоккупировать Донбасс.

"Донбасс никто в лоб никогда не брал. Подчеркиваю, никогда. Ни в первой, ни во второй мировой войне история не знает таких случаев", — говорил он.

По словам военного аналитика, Украина бережет своих солдат, поэтому не будет бросать их в бой так, как это делал Кремль в Бахмуте и сейчас делает в Авдеевке.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Деоккупация Крыма

На данный момент у российских оккупантов есть две мощные логистические артерии – железная дорога через Волноваху, Токмак и Джанкой, а также Керченский мост. Когда ВСУ получат контроль над ними и повредят Крымский мост или хотя бы железнодорожную ветвь, тогда можно будет начать наземную операцию в Крыму. Произойдет это точно не в этом году. Такое мнение озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Крымский мост будет разрушен. Это произойдет тогда, когда этого будет требовать ситуация. Такое заявление озвучил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

ВСУ способны имеющимся вооружением разрушить Крымский мост. Об этом заявил военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

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