Рада бурно уволила ряд министров, не обошлось без нюансов

Дмитрий Кулеба остается министром иностранных дел.

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Продолжалось заседание Рады 4 сентября / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

В среду, 4 сентября, Рада уволила ряд министров, как об этом анонсировали в кругах политиков ранее. Однако на одном из голосований депутаты просто закрыли заседание.

Нардепы уволили главу Минстратегпрома Александра Камышина - он один из немногих министров, кто пришел сегодня в зал парламента. За решение проголосовали 243 депутата.

С должности вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции уволена Ольга Стефанишина.

видео дня

Уволен глава Минэкологии Руслан Стрелец.

249 голосов отдали за увольнение министра юстиции Дениса Малюськи. Его, судя по кадрам, встречали в Раде под аплодисменты.

Рада бурно встречает Дениса Малюську - смотрите видео:

В то же время Рада провалила голосование за увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля и министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук.

За отставку Дмитрия Кулебы с должности главы МИД так и не голосовали - депутаты завершили заседание.

Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Увольнение министров - главное

Напомним, в Верховную Раду Украины 3 сентября поступили заявления об отставке сразу трех действующих министров и Председателя Фонда госимущества.

В то же время, по словам министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, его отставка связана с продолжением работы в оборонке, но "в другой роли".

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине начались кадровые изменения в правительстве и Офисе президента. Эти изменения происходят на фоне подготовки к "чрезвычайно важной осени" для Украины.

Зеленский отмечает о необходимости увеличить взаимодействие между центральной властью и общинами, а также подготовить страну к зимнему сезону. К тому же продолжается работа над достижением еще лучших результатов в оборонном производстве, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции партнеров в украинские стратегические отрасли промышленности.

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