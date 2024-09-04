'Энергоатом' отвергает информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

В ведомстве утверждают, что разгрузку энергоблока выполнили из-за наличия замечаний.

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Информацию об аварии в Энергоатоме называют недостоверной / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

4 сентября в Сети появилась информация, в том числе от нардепов, об аварии на Южноукраинской АЭС. Однако, по сообщению "Энергоатома", это не соответствует действительности.

В компании утверждают, что в работе одного из энергоблоков АЭС обнаружили замечания, что и стало причиной его разгрузки на 33% от номинальной мощности в соответствии с регламентом.

"Замечание будет устранено после того, как специалисты Укрэнерго восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии", - говорится в сообщении. видео дня

"Энергоатом" утверждает, что данное событие никак не связано с проведением ремонтной кампании, а возникло в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за обстрелов инфраструктуры Укрэнерго страной-агрессором Россией и сопровождались значительными колебаниями параметров сети.

Что такое Энергоатом? Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт (ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме). ГП "НАЭК "Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, 26 августа российской оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Целью врага стала энергетическая инфраструктура. В частности, в результате обстрела была нарушена работа четырех энергоблоков на украинских АЭС.

Ранее эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная рассказала, что украинцам нужно быть готовыми к худшим сценариям ситуации с энергосистемой и отключением света зимой.

Накануне эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что в Украине в связи с последними обстрелами России ухудшилась ситуация с энергетикой. Отключения электроэнергии осенью и зимой будут похожими на те, которые были в июле.

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