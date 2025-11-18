Депутаты заблокировали трибуну Рады: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

Депутаты "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко требовали отправить в отставку весь действующий Кабинет Министров.

https://glavred.info/ukraine/deputaty-zablokirovali-tribunu-rady-rassmotrenie-otstavok-galushchenko-i-grinchuk-sorvano-10716542.html Ссылка скопирована

Депутаты заблокировали трибуну Рады / Колаж: Главред, фото: Европейская солидарность, Скриншот

Коротко:

Депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады

Они требовали отправить в отставку весь действующий Кабинет Министров

Заседание Рады сорвано, за увольнение Галущенко и Гринчук не проголосовали

Верховная Рада 18 ноября не смогла проголосовать за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Депутаты "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя отправить в отставку весь действующий Кабинет Министров. Об этом стало известно из трансляции Рады.

видео дня

Во время своего выступления Порошенко заявил, что власть не может отделаться увольнением только двух министров - руководителей Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

"Мы сегодня не дадим голосовать за этих двух министров. Мы ответственно заявляем: мы не будем голосовать за эту попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль", - заявил Порошенко.

Этих двух министров оппозиция назвала "козлами отпущения" и уже начала собирать подписи за увольнение правительства.

"Мы призываем решительно остановить правительство Али-Бабы (на опубликованных НАБУ записях относительно коррупционной схемы в "Энергоатоме" "Али-Бабой" называли Андрея Ермака - ред.), решительно сформировать коалицию, решительно перераспределить деньги для фронта, решительно восстановить доверие партнеров и народа и решительно спасти Украину", - подчеркнул Порошенко.

После окончания своего выступления он призвал депутатов, стоявших рядом с ним, не расходиться, а потом они все начали скандировать: "Правительство вон!".

После этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закончил заседание парламента.

"К большому сожалению, мы не можем продолжать нашу работу... Объявляю перерыв в нашем заседании. Прошу лидеров фракций и групп собраться у меня", - сообщил Стефанчук.

Это означает, что запланированное на сегодня рассмотрение постановлений об увольнении министров Галущенко и Гринчук, которых связывают с масштабной коррупционной схемой в энергетике, не состоится.

Операция НАБУ "Мидас" - последние новости

Как писал Главред, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Кроме того, Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался относительно бывших партнеров. Президент Украины убежден, что самое важное в деле о коррупции - это приговор для тех, кто виноват.

Позже, об энергетическом скандале впервые высказались в ЕС. Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала его "чрезвычайно досадным". Каллас призвала Киев серьезно отнестись к расследованию в энергетической сфере.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред