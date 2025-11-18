Депутаты заблокировали трибуну Рады: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

Коротко:
- Депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
- Они требовали отправить в отставку весь действующий Кабинет Министров
- Заседание Рады сорвано, за увольнение Галущенко и Гринчук не проголосовали
Верховная Рада 18 ноября не смогла проголосовать за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко из-за коррупционного скандала в "Энергоатоме".
Депутаты "Европейской Солидарности" во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя отправить в отставку весь действующий Кабинет Министров. Об этом стало известно из трансляции Рады.
Во время своего выступления Порошенко заявил, что власть не может отделаться увольнением только двух министров - руководителей Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светланы Гринчук.
"Мы сегодня не дадим голосовать за этих двух министров. Мы ответственно заявляем: мы не будем голосовать за эту попытку выпустить пар и сохранить коррупционную вертикаль", - заявил Порошенко.
Этих двух министров оппозиция назвала "козлами отпущения" и уже начала собирать подписи за увольнение правительства.
"Мы призываем решительно остановить правительство Али-Бабы (на опубликованных НАБУ записях относительно коррупционной схемы в "Энергоатоме" "Али-Бабой" называли Андрея Ермака - ред.), решительно сформировать коалицию, решительно перераспределить деньги для фронта, решительно восстановить доверие партнеров и народа и решительно спасти Украину", - подчеркнул Порошенко.
После окончания своего выступления он призвал депутатов, стоявших рядом с ним, не расходиться, а потом они все начали скандировать: "Правительство вон!".
После этого спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закончил заседание парламента.
"К большому сожалению, мы не можем продолжать нашу работу... Объявляю перерыв в нашем заседании. Прошу лидеров фракций и групп собраться у меня", - сообщил Стефанчук.
Это означает, что запланированное на сегодня рассмотрение постановлений об увольнении министров Галущенко и Гринчук, которых связывают с масштабной коррупционной схемой в энергетике, не состоится.
Операция НАБУ "Мидас" - последние новости
Как писал Главред, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.
Кроме того, Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался относительно бывших партнеров. Президент Украины убежден, что самое важное в деле о коррупции - это приговор для тех, кто виноват.
Позже, об энергетическом скандале впервые высказались в ЕС. Представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас назвала его "чрезвычайно досадным". Каллас призвала Киев серьезно отнестись к расследованию в энергетической сфере.
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
