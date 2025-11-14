Зеленский исключил двух министров из СНБО на фоне скандала с 'Энергоатомом'

Президент подписал указ об изменениях в составе СНБО.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-isklyuchil-dvuh-ministrov-iz-snbo-na-fone-skandala-s-energoatomom-10715498.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/s.grynchuk, facebook.com/german.galushchenko

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Из состава выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Об этом свидетельствует указ №845/2025.

Документ предусматривает обновление персонального состава Совета нацбезопасности и обороны. Указ вступил в силу сразу после обнародования.

Ранее Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые должны были коснуться именно Министерства энергетики и Министерства юстиции. Решение обещали принять после аудита госкомпаний и оценки эффективности их работы.

видео дня

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред