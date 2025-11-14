Зеленский исключил двух министров из СНБО на фоне скандала с 'Энергоатомом'

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Из состава выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. Об этом свидетельствует указ №845/2025.
Документ предусматривает обновление персонального состава Совета нацбезопасности и обороны. Указ вступил в силу сразу после обнародования.
Ранее Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые должны были коснуться именно Министерства энергетики и Министерства юстиции. Решение обещали принять после аудита госкомпаний и оценки эффективности их работы.
