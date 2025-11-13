Пожизненные сроки за коррупцию - у Зеленского сделали заявление на фоне скандала

О чем сказал Подоляк:
- Коррупционеры должны быть наказаны по закону
- Готовится обновление наблюдательного совета Энергоатома
- Партнеры видят действия Украины в вопросе борьбы с коррупцией
Сегодня Украина показывает, что борьба с коррупцией больше не является формальностью, а реальным процессом с конкретными решениями и последствиями. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в заметке в Telegram, комментируя последние коррупционные скандалы в сфере энергетики.
"Хотелось бы, чтобы коррупционеры получали пожизненные сроки сразу после разоблачения. Но есть закон, и его придется соблюдать", - указал он.видео дня
Подоляк подчеркнул, что государство сейчас открыто реагирует на случаи коррупции - не замалчивает проблемы и не избегает ответственности. Лиц с подозрениями отстраняют, президент требует немедленных увольнений, а в отношении тех, кто не занимает официальных должностей, рассматривают возможность введения санкций. Параллельно происходит очистка "Энергоатома" - готовят обновление наблюдательного совета и проводят аудит.
Советник главы ОП отметил, что на протяжении всех лет независимости в Украине случались масштабные коррупционные скандалы, однако сейчас ключевым отличием является реакция государства. По словам Подоляка, если раньше оно молчало или закрывало глаза на нарушения, то теперь демонстрирует принципиальную нетерпимость к коррупции.
"На уровне президента принимаются максимально быстрые и жесткие решения. Это уже совсем не та Украина, какой она была 10, 15, 20 лет назад. Именно поэтому международные партнеры продолжают поддержку. Они видят реальные действия", - резюмирует он.
Коррупция в энергетике - что известно о пленках НАБУ
Напомним, как ранее сообщал Главред, государственная пограничная служба Украины проверила информацию о якобы незаконном пересечении границы гражданином Тимуром Миндичем. По результатам проверки установлено, что Миндич покидал территорию Украины на законных основаниях.
На фоне коррупционного скандала и обнародования записей НАБУ президент Владимир Зеленский объявил об отставке двух чиновников - министра юстиции и министра энергетики.
Кроме того, во вторник, 11 ноября, правительство приняло решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета компании "Энергоатом". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
