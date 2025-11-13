Снегопады накроют половину страны: названа дата морозной холодины

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 14 ноября
- Где температура воздуха опустится до 0 градусов
- Где будет сильный туман
Погода в Украине 14 ноября будет прохладно и дождливо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, большинстве центральных областях и на Прикарпатье прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 14 ноября в Украине существенных осадков не будет, а в регионы придет кратковременное потепление. На западе будет теплее всего - 10-14 градусов тепла. Немного прохладнее будет на остальной территории - 7-12 градусов тепла. В этот день будет порывистый юго-западный ветер.
В субботу также ожидается потепление, а уже в воскресенье придет похолодание. Понедельник также будет теплее, однако вторник станет холодным - ожидаются "минусы" ночью. 19 ноября на территории западных, северных и центральных областей ожидается мокрый снег.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 14 ноября
В Украине 14 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На Прикарпатье и в большинстве центральных областей будет туман.
"Относительно температурного режима, то ночью ожидаем 0-5° тепла, а днем рассчитываем на повышение температуры в пределах +8..13°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +2
По данным meteoprog, 14 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Херсонской и Одесской областях. Там температура воздуха повысится до +6...+12 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +2...+9 градусов.
Погода 14 ноября в Киеве
В Киеве 14 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
Читайте также:
- В Украине ощутимо похолодает: известна дата, когда температура резко упадет
- Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение
- На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата изменения погоды
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред