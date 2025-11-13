На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

Погода подготовила сюрпризы.

Прогноз погоды на 14 ноября / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода 14 ноября

Когда в Украине ощутимо похолодает

В пятницу, 14 ноября, в Украине будет достаточно тепло. В западных регионах разогреет до +14 °C, на остальной территории ожидается +7...+12 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода на 14 ноября

Диденко предупреждает, что в пятницу прогнозируется порывистый юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду.

"Укутывайтесь плотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", - рекомендует синоптик.

Прогноз погоды на 14 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в столице осадков не предвидится, но ожидается сильный ветер. Днем столбики термометров будут показывать +10 °C.

Когда в Украину придет похолодание

Диденко прогнозирует, что 14 и 15 ноября в Украине ожидается потепление, а уже во вторник - существенное похолодание до небольших "минусов" ночью.

"Есть вероятность 19-го ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега", - говорится в сообщении.

При этом она отмечает, что прогноз пока предварительный.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет зима в Украине - прогноз

В прогнозе Mkweather отмечается, что зима 2025-2026 года обещает стать одной из самых контрастных за последние годы. Метеорологи предупреждают о настоящих погодных качелях, которые охватят Украину и Европу.

Известно, что сезон начнется с мягкого, влажного декабря, а завершится по настоящему холодным февралем с арктическими морозами.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.

Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.

Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

