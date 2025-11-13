На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

Вы узнаете:
- Какой будет погода 14 ноября
- Когда в Украине ощутимо похолодает
В пятницу, 14 ноября, в Украине будет достаточно тепло. В западных регионах разогреет до +14 °C, на остальной территории ожидается +7...+12 °C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода на 14 ноября
Диденко предупреждает, что в пятницу прогнозируется порывистый юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду.
"Укутывайтесь плотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", - рекомендует синоптик.
Погода в Киеве 14 ноября
В пятницу, 14 ноября, в столице осадков не предвидится, но ожидается сильный ветер. Днем столбики термометров будут показывать +10 °C.
Когда в Украину придет похолодание
Диденко прогнозирует, что 14 и 15 ноября в Украине ожидается потепление, а уже во вторник - существенное похолодание до небольших "минусов" ночью.
"Есть вероятность 19-го ноября на западе, севере и в центре Украины мокрого снега", - говорится в сообщении.
При этом она отмечает, что прогноз пока предварительный.
Какой будет зима в Украине - прогноз
В прогнозе Mkweather отмечается, что зима 2025-2026 года обещает стать одной из самых контрастных за последние годы. Метеорологи предупреждают о настоящих погодных качелях, которые охватят Украину и Европу.
Известно, что сезон начнется с мягкого, влажного декабря, а завершится по настоящему холодным февралем с арктическими морозами.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 13 ноября будет прохладно и дождливо. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных областях прогнозируют туман с видимостью 200-500 м.
Диденко прогнозировала, что 13 ноября температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9...+13 градусов, на остальной территории +7...+11 градусов.
Кроме этого, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температурный фон в течение недели прогнозируется существенно выше климатической нормы.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
