Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

Землю накрыла буря "красного уровня" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Ключевое:

12 ноября ожидается магнитная буря красного уровня (К-индекс 8)

В зоне риска - метеозависимые, беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания

Медики советуют избегать стрессов, пить больше воды, отдыхать

В среду, 12 ноября, ожидается одна из самых сильных магнитных бурь последних месяцев - ее интенсивность может достичь К-индекса 8, что соответствует красному уровню опасности.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба. Причиной бури стали несколько мощных солнечных вспышек, которые вызвали асимметричное гало-коронное массовое излучение, направленное прямо на Землю.

По прогнозам, геомагнитная активность может стартовать с уровня G1 и достичь G3, а в случае слияния корональных выбросов - даже G4.

Магнитная буря 12 ноября / Фото: Метеоагент

Полярное сияние - последствия магнитной бури

После мощной геомагнитной активности в небе над многими странами появилось яркое полярное сияние. Благодаря влиянию магнитной бури оно стало более насыщенным и заметным даже в регионах, где обычно не наблюдается.

Кто в зоне риска:

Люди с хроническими заболеваниями

Беременные женщины

Лица пожилого возраста

Метеозависимые

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Геомагнитные колебания могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей, чувствительных к изменениям погоды. Самые распространенные реакции организма - головная боль, усталость, нарушение сна, раздражительность, скачки давления и обострение хронических недугов.

Чтобы минимизировать дискомфорт, стоит придерживаться простых советов:

Спите не менее 7-8 часов, желательно в стабильном режиме

Занимайтесь йогой, медитацией или дыхательными упражнениями

Избегайте стрессов и чрезмерных физических нагрузок

Пейте достаточно воды - до 2 литров в день

Употребляйте продукты, богатые магнием и калием: бананы, орехи, зелень, овсянку

Ограничьте кофе, алкоголь, жирную и соленую пищу

Магнитная буря может также повлиять на работу связи, навигационных систем и электроники.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

