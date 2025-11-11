Ударила с новой силой: Украину накрыла 6-балльная магнитная буря

На Земле ожидается магнитная буря уровня G3.

Украину атаковала сильная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

11-12 ноября Землю накроет мощная магнитная буря уровня G3

К-индекс достигнет отметки 6, что подтверждает высокую геомагнитную активность и риск технических сбоев

Во вторник, 11 ноября, геомагнитная ситуация на Земле существенно осложнится - ожидается сильная магнитная буря уровня G3. По данным Британской геологической службы, причиной станет корональный выброс массы, который произошел на Солнце еще 7 ноября.

Две вспышки класса X за три дня

9 ноября на Солнце зафиксирована вспышка класса X - самый мощный тип солнечной активности. Она сопровождалась выбросом корональной массы, направленным прямо на Землю. Ожидается, что этот поток достигнет нашей планеты 11-12 ноября, усиливая магнитную бурю.

А уже 10 ноября из той же активной области солнечного диска произошла еще одна вспышка класса X. Сейчас ученые не могут точно сказать, повлияет ли она на геомагнитную обстановку.

К-индекс приближается к 6

Данные meteoagent подтверждают прогноз: К-индекс, который измеряет уровень геомагнитной активности, может достичь отметки 6. Это свидетельствует о сильной буре, которая способна влиять на работу спутников, GPS, радиосвязь и даже самочувствие людей.

Украину атаковала сильная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: meteoagent

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

