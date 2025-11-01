Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

Первая сильная магнитная буря начнется уже скоро.

Украину накроют несколько магнитных бурь в ноябре / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

В ноябре Украину накроет несколько магнитных бурь. Ожидается, что мощность бури вырастет до 5-ти баллов.

Слабая магнитная буря буде 1 ноября. Её мощность продержится на уровне 3 баллов и будет однодневной.

6 ноября ворвется новая магнитная буря. Она также будет на уровне трех баллов, но на следующий день она вырастет до 4-х баллов. 8-9 ноября мощность бури станет 5-балльной. 10-11 ноября она станет слабее, а ее мощность опустится до трех баллов.

15 ноября еще одна буря ворвется в страну с мощностью 4 балла. На следующий день она станет слабее - 3 балла. На таком же уровне она будет и 20 ноября.

Украину атакует несколько магнитных бурь / Инфографика: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С. Сообщается, что 2 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 9 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

