Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Ангелина Подвысоцкая
1 ноября 2025, 19:42обновлено 1 ноября, 20:17
Синоптики в этот день осадков не прогнозируют.
туман, погода
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 2 ноября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Где будут дожди и снег

Погода в Украине 2 ноября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Там будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 2 ноября
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 1-2 ноября в Украине будет солнечно. Температура воздуха повысится до +17 градусов. В большинстве областей будет солнечная погода. Небольшие дожди будут на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 ноября

В Украине 2 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В то же время будет сильный туман в большинстве областей. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +18

По данным meteoprog, 2 ноября в Украине будет тепло. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +7...+11 градусов.

погода 2 ноября
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: meteoprog

Погода 2 ноября в Киеве

В Киеве 2 ноября будет переменная облачность. Синоптики этот день осадки не прогнозируют, однако будет туман. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности из-за тумана 200-500 м.

погода 2 ноября
Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

Реклама

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

Белая полоса в жизни: пять знаков зодиака скоро сорвут куш удачи

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В чем разница между оливками и маслинами: учительница удивила объяснением

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

В Нидерландах срочно хотят избавиться от солнечных панелей: в чем причина

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

Начало ноября изменит все: какие ТОП-3 знака почувствуют настоящее перерождение

Уничтожены три дивизии: ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян вместе с техникой

Атака по энергетике: часть Сумской области осталась без электричества из-за вражеских ударов

Леся Никитюк поделилась важнейшим событием и раскрыла имя сына

19:57

Можно ли парковаться на тротуаре: полиция назвала условие для избежания штрафа

Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
Под ударом логистика россиян: штурмовики ДШВ улучшили положение в Покровске

Начался двенадцатый раунд войны: что это значит

Цены на популярные продукты падают - что зимой будет дешевле, чем в прошлом году

Секрет микроволновки, о котором знают единицы: одна скрытая функция меняет всё

Реклама
Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

Деньги и бесплатные 3000 км: Зеленский объявил о "зимней поддержке" для украинцев

"Продолжаем зачистку": Сырский раскрыл детали высадки десанта ГУР в Покровске

Несколько магнитных бурь ворвутся в Украину в ноябре: названы опасные даты

В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

Трамп не даст Украине проиграть, его стратегия потрясла Путина – The Telegraph

Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

Гороскоп Таро на завтра 2 ноября: Ракам - победа, Львам - доверять себе

Patriot "слишком дорогое удовольствие" в борьбе с КАБами: "Флеш" назвал альтерантиву

"Это было красиво, ребята зашли": появились детали операции ГУР в Покровске

РФ штурмует Покровск с новой тактикой: офицер ВСУ раскрыл тревожные детали

Ни в коем случае не "большое спасибо" - как правильно благодарить на украинском

Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

Цена превысила 600 гривен: в Украине неожиданно подорожал популярный продукт

"Стоит закупиться сейчас": какой продукт к новогоднему столу сильно вырастет в цене

"Не нарывайтесь": Лукашенко пригрозил "бахнуть" вместе с Путиным "Орешником"

Россияне прячутся и молятся о помощи: ВСУ подготовили "сюрпризы" в Покровске

"Встретимся в суде": София Шамия угрожает после скандала на проекте "Холостяк"

"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

Ученые призвали срочно закрывать крышку унитаза: причина удивила всех

Ленивый шоколадный пирог на сковородке: рецепт проще простого

Гороскоп на завтра 2 ноября: Овнам - финансовые неурядицы, Стрельцам - сюрприз

Очень редкое фото: как сейчас выглядит Виктория Петрик

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

Гороскоп на ноябрь 2025 для Козерогов: что вернется из прошлого и какие планы рухнут

Популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто: детали

Высохший старик: у оголтелого путиниста Джигурды заподозрили смертельную болезнь

"Прилеты" в разных областях, есть раненые: РФ атаковала Украину кучей "Шахедов"

Россия ударила по Николаеву Искандером-М: есть погибший, много раненых

Может испортить консервацию: как дома быстро обнаружить некачественную соль

