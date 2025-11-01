Почти во всех областях объявили І уровень опасности: будет очень сильный туман

Синоптики в этот день осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: depositphotos.com

Погода в Украине 2 ноября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. Там будет сильный туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 1-2 ноября в Украине будет солнечно. Температура воздуха повысится до +17 градусов. В большинстве областей будет солнечная погода. Небольшие дожди будут на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 ноября

В Украине 2 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В то же время будет сильный туман в большинстве областей. В Карпатах будет мокрый снег. Ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +18

По данным meteoprog, 2 ноября в Украине будет тепло. Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +7...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: meteoprog

Погода 2 ноября в Киеве

В Киеве 2 ноября будет переменная облачность. Синоптики этот день осадки не прогнозируют, однако будет туман. Ветер в этот день будет южный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности из-за тумана 200-500 м.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября / фото: meteoprog

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

