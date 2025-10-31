Укр
Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

Ангелина Подвысоцкая
31 октября 2025, 19:48
Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 1 ноября
  • Где температура воздуха опустится до 0 градусов
  • Где будут дожди

Погода в Украине 1 ноября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 1-2 ноября в Украине будет солнечно. Температура воздуха повысится до +17 градусов. В большинстве областей будет солнечная погода. Небольшие дожди будут на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: ventusky

Погода 1 ноября

В Украине 1 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на северо-востоке. В Карпатах и на Прикарпатье будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях от 4° тепла до 1° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +17

По данным meteoprog, 1 ноября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +3..+11 градусов.

погода 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: meteoprog

Погода 1 ноября в Киеве

В Киеве 1 ноября будет переменная облачность. Синоптики этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западных со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 1 ноября
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

