Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

Погода в Украине 1 ноября будет теплой. В то же время в некоторых областях будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 1-2 ноября в Украине будет солнечно. Температура воздуха повысится до +17 градусов. В большинстве областей будет солнечная погода. Небольшие дожди будут на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 1 ноября
В Украине 1 ноября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на северо-востоке. В Карпатах и на Прикарпатье будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях от 4° тепла до 1° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +17
По данным meteoprog, 1 ноября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+17 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +3..+11 градусов.
Погода 1 ноября в Киеве
В Киеве 1 ноября будет переменная облачность. Синоптики этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западных со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.
Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.
О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
