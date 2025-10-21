Погода покажет особый характер: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Вы узнаете:
Погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в среду самой теплой будет погода в южной части Украины и в западных областях, в течение дня там ожидается +12...+16 градусов.
"Ровенская область покажет особый характер, погода окажется более прохладной, в течение дня не выше +8...+11 градусов. На остальной территории Украины днем в среду предполагается +7...+12 градусов", - говорится в сообщении.
Диденко добавила, что ночью ожидается +1...+8 градусов, поэтому возможны заморозки.
В то же время, дожди завтра пройдут локально в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области.
Погода в Киеве
В Киеве 22 октября ожидается прохладная погода с дневной температурой воздуха до +9 градусов. Однако в столице будет без существенных осадков.
Диденко также предупредила, что 24-25 октября через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт. Из-за этого погода усложнится, атмосферное давление будет прыгать, также пройдут дожди и усилится ветер.
Когда в Украину придет потепление
Народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что уже с 21 по 27 октября осадки прекратятся и в Украину придет значительное потепление.
По его словам, теплее всего будет в центральных, южных областях и в Винницкой области.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 21 октября. В западных, Винницкой и Одесской областях объявили ІІ уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине во вторник, 21 октября, изменится - в страну придет потепление.
В то же время, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявляла, что на этой неделе украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако до конца октября температурный фон снова может снизиться.
