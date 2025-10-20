Валюта внезапно обвалилась: новый курс НБУ на 21 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 21 октября.

Курс валют на 21 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 21 октября

На сколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 21 октября

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и злотого на 21 октября 2025 года. Курс доллара немного повысился. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 21 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,75 грн/долл., что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,66 грн/евро, что на 10 копеек меньше, чем 20 октября. Относительно евро гривна усилила свои позиции.

Курс злотого на 21 октября

20 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,47 грн/злот. 21 октября курс немного изменился - 11,46. Таким образом гривна подорожала на 1 копейку.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

