Цены на овощи рванули вверх: в Украине дорожают популярные продукты

В Украине начал дорожать картофель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Оптовые цены на картофель в Украине за неделю выросли с 10-12 гривень до 11-13 гривень за килограмм. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Огурцы и помидоры тоже продолжили дорожать. Цены на них существенно выросли - с 40-75 грн/кг до 75-105 грн/кг и с 20-50 грн/кг до 28-80 грн/кг за томаты соответственно.

Капуста в основном подешевела. Цветная капуста стоит 27-40 гривень за килограмм против 35-55 гривень неделей ранее. Брокколи продают по 40-50 гривень, предыдущая цена составляла 45-60 гривень за килограмм.

В то же время белокочанная капуста прибавила три гривни к своей стоимости - с 6-12 грн/кг до 9-12 грн/кг. Цены на пекинскую капусту остались неизменными - 25-35 грн/кг.

Существенно подорожали кабачки, диапазон цен на которые сузился - с 20-45 грн/кг до 45-50 грн/кг. Также увеличилась стоимость перца: сладкого - с 55-70 грн/кг до 60-80 грн/кг и Белозерки - с 25-38 грн/кг до 35-45 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте подорожали груши - с 30-70 грн/кг до 30-85 грн/кг и сливы - с 10-45 грн/кг до 20-45 грн/кг. Нижний порог цен на голубику вырос - ее продают по 300-400 грн/кг по сравнению с 220-400 грн/кг до того.

Цены на яблоки остались стабильными. Их, как и за неделю до того, продают от 20 до 85 гривень за килограмм.

Экспертная оценка причин роста цен

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии для Главреда отметил, что нынешний дефицит овощной продукции в Украине составляет около 400 миллионов долларов. По его словам, основной причиной нестабильных цен является нехватка современных овощных хранилищ, которые позволяли бы хранить урожай длительное время.

"Поэтому во время пика сбора с огородов и полей цены на овощи низкие, но как только продукция начинает закладываться на хранение, цена сразу растет", - пояснил Марчук, подчеркнув важность инвестиций в хранение урожая для стабилизации рынка.

Как сообщал Главред, из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасаются, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься.

Кроме того, за последнюю неделю в Украине ощутимо изменились цены на продукты. В частности, подорожали некоторые фрукты и овощи.

Также в Украине зафиксирован рост цен в торговых сетях на нефасованные куриные яйца.

