Гривня наконец-то резко начала расти: новый курс валют на 22 октября

Ангелина Подвысоцкая
21 октября 2025, 16:34
85
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 22 октября.
курс валют
Курс валют на 22 октября / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 22 октября
  • На сколько подешевел курс евро
  • Каким будет курс злотого 22 октября

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро, доллара и злотого на 22 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 22 октября, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,74 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно усилила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро значительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,47 грн/евро, что на 19 копеек меньше, чем 21 октября. Относительно евро гривня усилила свои позиции.

Курс злотого на 22 октября

21 октября НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,47 грн/злот. 22 октября курс немного изменился - 11,43. Таким образом гривня подорожала на 3 копейки.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лисовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны к концу 2025 года.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Реклама

Популярное

Последние новости

Реклама
Реклама
Реклама
Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

11:21

Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

11:14

Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

