В Украине могут подорожать молочные и мясные продукты - что повлияет на цены

Из-за российских обстрелов энергетики в Украине может подорожать продукция.

Какие продукты могут подорожать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Удары по энергетике будут влиять на стоимость продуктов

Больше всего могут подорожать молочные и мясные продукты

Также может подорожать продукция, которая требует постоянного охлаждения

Россияне в очередной раз пытаются разрушить энергетическую систему Украины. Из-за этого может вырасти стоимость некоторых продуктов. Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.

По его словам, влияние российских обстрелов будет на те виды продукции, где задействовано больше всего технологических процессов в производстве конечного продукта.

"То есть товары переработки и долгосрочного хранения будут иметь дело с наибольшими вызовами, что будет отражаться на цене. Сюда входят молочные, мясные продукты", - подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что из-за обстрелов энергетики может подорожать продукция, которая требует постоянного охлаждения, включая овощи и фрукты.

От чего зависят цены на мясо

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к.э.н. Наталья Копытец сказала, что в Украине продолжается тенденция к подорожанию основных видов мяса.

По ее словам, главными причинами подорожания является военно-экономическая ситуация в стране.

"На стоимость свинины дополнительно повлияла африканская чума свиней, которая сократила поголовье и предложение этого вида мяса. Для мяса птицы подорожание объясняется повышением себестоимости производства из-за роста цен на энергоресурсы, комбикорма", - добавила она.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине ощутимо растут. Больше всего подорожали яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали заметно доступнее.

Также известно, что в Украине уже пятую неделю подряд продолжают быстро расти цены на тепличные огурцы. Очередное подорожание провоцирует дефицит тепличного огурца, поскольку предложение этой продукции в местных комбинатах очень ограничено.

Кроме того, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сказал, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

