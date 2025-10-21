В Украине могут подорожать молочные и мясные продукты - что повлияет на цены

Коротко:
- Удары по энергетике будут влиять на стоимость продуктов
- Больше всего могут подорожать молочные и мясные продукты
- Также может подорожать продукция, которая требует постоянного охлаждения
Россияне в очередной раз пытаются разрушить энергетическую систему Украины. Из-за этого может вырасти стоимость некоторых продуктов. Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.
По его словам, влияние российских обстрелов будет на те виды продукции, где задействовано больше всего технологических процессов в производстве конечного продукта.
"То есть товары переработки и долгосрочного хранения будут иметь дело с наибольшими вызовами, что будет отражаться на цене. Сюда входят молочные, мясные продукты", - подчеркнул он.
Аналитик также добавил, что из-за обстрелов энергетики может подорожать продукция, которая требует постоянного охлаждения, включая овощи и фрукты.
От чего зависят цены на мясо
Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к.э.н. Наталья Копытец сказала, что в Украине продолжается тенденция к подорожанию основных видов мяса.
По ее словам, главными причинами подорожания является военно-экономическая ситуация в стране.
"На стоимость свинины дополнительно повлияла африканская чума свиней, которая сократила поголовье и предложение этого вида мяса. Для мяса птицы подорожание объясняется повышением себестоимости производства из-за роста цен на энергоресурсы, комбикорма", - добавила она.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине ощутимо растут. Больше всего подорожали яйца, мясо, масло и молочные продукты, тогда как некоторые овощи стали заметно доступнее.
Также известно, что в Украине уже пятую неделю подряд продолжают быстро расти цены на тепличные огурцы. Очередное подорожание провоцирует дефицит тепличного огурца, поскольку предложение этой продукции в местных комбинатах очень ограничено.
Кроме того, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сказал, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%.
О персоне: Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
