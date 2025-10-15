Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает

Нынешний урожай пшеницы имеет худшие качественные показатели, чем в прошлом году.

В Украине может снова подорожать хлеб

Цены могут вырасти еще на 5-10%

Главная причина - рост себестоимости производства

До конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Об этом заявил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии Минфину.

По его словам, хлеб и хлебопродукты за месяц выросли в цене на 0,7 и 0,8% соответственно. За год подорожание составило 13,4% и 16,9%.

"Увеличение цены вызвано ростом себестоимости производства хлеба, в частности, рост цен на сырье, муку, особенно ржаную, энергоносители, логистику, расходы на оплату труда и прочее", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что проблема в том, что нынешний урожай пшеницы имеет худшие качественные показатели, чем в прошлом году.

"Значительная часть зерна не подходит для производства муки. Потребность отрасли - около 2,5 млн тонн. Собрали около 6 млн тонн пшеницы 1, 2, 3 класса. Основу формирует 1-2-й класс, а его собрали 1,7 млн тонн. Поэтому надо смотреть переходные остатки зерна и контролировать экспорт для того, чтобы хватило для внутреннего рынка", - говорит Дученко.

Он также добавил, что уже несколько лет подряд есть проблема с ржаной мукой.

"В прошлом сезоне ее даже пришлось импортировать, что сказалось на цене на ржаной хлеб. В этом году собранное количество ржи равно внутреннему потреблению, но не все зерно соответствует качественным показателям для хлебопечения", - подытожил первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Как хранить хлеб / Инфографика: Главред

Какой хлеб больше всего подорожает

Директор Союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский ранее говорил, что цены на ржаной хлеб в Украине вырастут до рекордных показателей - 40-50 гривен за буханку.

По его словам, такое резкое повышение цен произойдет из-за назревающего критического дефицита ржи.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

