Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

Тепличные томаты дорожают / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В конце этой недели в Украине существенно выросли цены на тепличные помидоры. Сейчас их реализуют в пределах 50-60 грн за килограмм, что в среднем на 51% дороже, чем в прошлую пятницу. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным экспертов, причиной скачка цен стало резкое сокращение предложения на внутреннем рынке, тогда как спрос на помидоры остается стабильно высоким. Производители объясняют, что из-за похолодания по всей территории страны выборки томатов в теплицах заметно уменьшились, особенно в фермерских хозяйствах с сезонными конструкциями.

Многие мелкие производители фактически завершили сезон и сейчас продают остатки урожая преимущественно мелким оптом. При этом качество помидоров в продаже ухудшилось.

Даже крупные тепличные комбинаты, которые работают в стационарном режиме, сообщают о снижении объемов сбора. Они вынуждены реализовывать продукцию меньшими партиями, что дополнительно влияет на рыночную стоимость.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к подорожанию продолжится и на следующей неделе. Спрос на помидоры остается активным, в частности со стороны торговых сетей, которые формируют запасы перед похолоданием.

Несмотря на нынешний рост, цены на тепличные томаты все еще примерно на 20% ниже, чем были в аналогичный период прошлого года.

В течение октября 2025 года ожидается подорожание плодовых на 5-7% по сравнению с нынешними ценами. По словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики", д.э.н. Инны Сало, на формирование цен существенно влияют объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Ученая отмечает, что цены на салатные овощи в октябре, из-за сезонного снижения предложения, могут вырасти до 15%. Стоимость плодовых зависит от объемов товарного предложения, что сильно влияет погодные условия, а также от логистики.

Как сообщал Главред, цены на рис в странах Азии упали до самого низкого уровня за 10 лет - до $355 за тонну, сообщает Bloomberg. Удешевление экспорта из Таиланда может снизить стоимость риса во многих странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

Также в Украине огурцы дорожают четвертую неделю подряд из-за резкого сокращения предложения. Цены за неделю выросли на 66% и сейчас составляют 65-80 грн/кг.

Кроме этого, в этом году цены на кофе могут вырасти до 20% из-за падения производства в ключевых регионах, особенно в Бразилии. Оптовая цена арабики уже превысила 4 доллар, тогда как в начале 2024 года она стоила около 2 долларов.

