От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

Известно, что в прошлом году цены на этот овощ были на 27% ниже.

Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине ощутимо подорожали огурцы

Сейчас их продают по 65-80 гривен за килограмм

За неделю цены выросли на 66%

Огурцы в Украине дорожают четвертую неделю подряд. На цены повлияло существенное сокращение объемов предложения овоща на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на этой неделе выборки огурца в местных тепличных комнатах снизились примерно в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.

По словам аналитиков, за неделю цены на огурцы выросли на 66%, и сегодня они поступают в продажу по 65-80 грн/кг.

"Такая ситуация на украинском рынке огурца может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции с внешнего рынка уже на следующей неделе. В таком случае цена на огурец из местных тепличных комбинатов может приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что на сегодняшний день стоимость этого овоща уже в среднем на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что будет с ценами на продукты в октябре

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало считает, что в течение октября 2025 года ожидается подорожание овощей и фруктов на 5-7%.

По ее словам, на формирование цен на эти продукты существенно влияют объемы товарного предложения, которое существенно зависит от погодных условий.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в этом году цены на кофе снова могут вырасти. Главная причина резкого скачка цен - падение производства кофе в ключевых регионах, особенно в Бразилии.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сказал, что в Украине может подорожать свинина из-за сокращения поголовья животных. С начала 2025 года цены на свинину уже выросли на 34%.

В то же время, в Украине снова дешевеет белокочанная капуста. Падение цен связано с избытком продукции на рынке.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

