От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

Огурцы в Украине дорожают четвертую неделю подряд. На цены повлияло существенное сокращение объемов предложения овоща на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что на этой неделе выборки огурца в местных тепличных комнатах снизились примерно в 5 раз по сравнению с прошлой неделей.
По словам аналитиков, за неделю цены на огурцы выросли на 66%, и сегодня они поступают в продажу по 65-80 грн/кг.
"Такая ситуация на украинском рынке огурца может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции с внешнего рынка уже на следующей неделе. В таком случае цена на огурец из местных тепличных комбинатов может приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что на сегодняшний день стоимость этого овоща уже в среднем на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Что будет с ценами на продукты в октябре
Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало считает, что в течение октября 2025 года ожидается подорожание овощей и фруктов на 5-7%.
По ее словам, на формирование цен на эти продукты существенно влияют объемы товарного предложения, которое существенно зависит от погодных условий.
