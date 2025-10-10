Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

Пенсионеры, получающие пенсию за особые заслуги, получают ее в полном объеме, даже находясь на государственном содержании.

Какие выплаты получают пожилые люди / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

Сколько получают пенсионеры на полном государственном обеспечении

Как меняется пенсия, если перейти на содержание государства

Некоторые пожилые люди в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой и нуждаются в постоянной поддержке. Для таких граждан в Украине предусмотрена возможность перехода на полное государственное обеспечение. Однако стоит знать, что это влияет на размер пенсионных выплат. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, сколько именно средств получают пенсионеры, которые находятся на полном содержании государства в 2025 году.

Сколько выплачивают пенсионерам под опекой государства

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", люди, которые живут в государственных учреждениях, например, в домах-интернатах или специализированных учреждениях, получают лишь 25% от размера своей пенсии.

Если же начисленная пенсия превышает стоимость полного содержания, пенсионеру выплачивают разницу между суммой пенсии и стоимостью проживания, но эта сумма не может быть меньше тех же 25%.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Выплаты для родственников лиц, находящихся на полном государственном обеспечении

Если пенсионер имеет нетрудоспособных членов семьи, которым он помогал, его пенсия распределяется следующим образом:

25% получает сам пенсионер;

до 50% может быть перечислено его нетрудоспособным родственникам.

Для детей-сирот, воспитывающихся в государственных учреждениях, пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и поступает непосредственно на их банковские счета.

Другие дети, которые также находятся на полном государственном обеспечении, получают 50% назначенной пенсии, и эти деньги так же перечисляются на их счета.

Отдельно отмечается, что лица с особыми заслугами перед Украиной: ветераны, герои труда или выдающиеся деятели, даже проживая в государственных учреждениях, продолжают получать полную сумму своей пенсии.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Как сообщал Главред, вскоре украинцев ждет перерасчет пенсий. Конкретные размеры увеличения пенсий, а также точные суммы, на которые вырастут выплаты, будут объявлены позже, примерно в феврале.

Даниил Гетманцев, возглавляющий комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал о намерении государства существенно повысить минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальные пенсионные выплаты могут вырасти до уровня 4 000 - 4 500 гривен.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О Госбюджете-2026" (под номером 14000), который содержит положение об ограничении максимального размера специальных пенсий. Этот лимит предлагается установить на уровне 25 950 гривен. Соответственно, некоторым категориям пенсионеров, которые получают эти специальные выплаты, могут быть установлены ограничения в размере пенсии.

