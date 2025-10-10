Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больнице

Кратко:
- Россия нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью
- Цель атаки — объекты энергетической инфраструктуры
- Есть жертвы и пострадавшие
- Движение по плотине ДнепроГЭС временно перекрыто
В ночь на 10 октября российская оккупационная армия во время массированного комбинированного удара атаковала Запорожье. В городе есть жертвы и пострадавшие.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, по Запорожью и Каменскому враг применил не менее пяти управляемых авиационных ракет Х-59/69 из Азовского моря.
Также по Запорожью было запущено не менее трех планирующих авиационных бомб. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что два человека погибли и еще двое получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Васильевский район.
"Трагическая новость. В больнице скончался 7-летний мальчик, который получил ранения из-за ночной атаки россиян. Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Федоров.
По его словам, по Запорожью оккупанты запустили пять ракет. Кроме того, войска РФ совершили шесть авиационных атак по Запорожью и Полтавке.
За сутки 504 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали область.
Поступило 51 сообщение о разрушении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Глава Запорожской ОВА добавил, что в Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС – это предупредительные мероприятия. По его словам, движение будет возобновлено, как только позволит ситуация безопасности.
В результате вражеских обстрелов также зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры. В АО "Запорожгаз" призывают жителей города временно ограничить потребление газа.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий.
Обновлено. Позже Федоров уточнил, что минувшей ночью было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около четырех часов утра – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Всего по Запорожью этой ночью враг выпустил 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов.
Погиб семилетний мальчик. Еще четыре человека – ранены. Среди них и родители погибшего мальчика. Медики борются за жизнь пострадавших.
Повреждено большое количество жилой инфраструктуры:
- 12 многоэтажек;
- 8 домов частного сектора.
По словам Федорова, из-за обстрелов возникли сложности с поставкой газа. Нужно временно снизить нагрузку на сеть.
Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС. В течение ближайших трех-четырех часов движение будет возобновлено.
Атака РФ на Киев в ночь на 10 октября - что известно
Как писал Главред, российские войска нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремели мощные взрывы, столицу атаковали баллистическими ракетами, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.
В ДТЭК сообщили, что работают над восстановлением электроснабжения – сначала для объектов критической инфраструктуры.
В результате атаки на столицу пострадали 12 человек. Восемь из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.
В Киевской области в результате российского удара затруднено движение пригородных поездов. Как уточнили в Укрзализныци, из-за отсутствия напряжения есть задержки до 30 минут на участке Киев — Гребенка. Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану. Движение по маршруту и графику сохраняется.
