Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

В ночь на 10 октября российские оккупанты нанесли удары по Запорожью, в городе загорелось здание и пострадали люди.
О ситуации сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram:
"Враг наносит удары по Запорожью. В результате атаки произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали".
Впоследствии он уточнил, что оккупанты совершили три удара по городу, в результате которых загорелся жилой дом и пострадали два человека: 7-летний ребенок и 45-летняя женщина. Медики оценивают их состояние как тяжелое, каждому оказывается необходимая помощь.
"По всей области продолжается воздушная тревога, поэтому призываю людей оставаться в безопасных местах", - добавил Федоров.
Позже глава ОГА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех. В больницу доставили 45-летнего мужчину, его состояние тяжелое, медики оказывают всю необходимую помощь.
