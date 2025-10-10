Рой шахедов атакует Киев: в столице раздаются взрывы, есть перебои со светом

С вечера 9 октября российские оккупационные войска атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". О приближении этих беспилотников к Киеву сообщают в Воздушных силах ВСУ.
По сообщению мэра столицы Виталия Кличко, в городе активно работают силы противовоздушной обороны.
"В столице продолжается противовоздушная оборона, происходят взрывы из-за работы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнул мэр.
Из-за массированной атаки возможны перебои с электроснабжением и водоснабжением. Все службы работают, ситуацию контролируют, а оперативные подразделения готовы к реагированию. Мэр повторно призвал жителей оставаться в укрытиях и заботиться о собственной безопасности.
Мониторинговые каналы сообщают, что угрозы наблюдаются также в Днепре и Кременчуге. Хотя количество БпЛА уменьшается, в воздухе появляются новые группы.
По информации Воздушных сил ВСУ, новые группы беспилотников движутся в направлении Киева, Полтавы, Кременчуга, Днепра и Харькова.
Новость дополняется. . . . . . . .
